Uns 2.000 manifestants de sindicats policials demanen a Barcelona respecte als agents

Unes 2.000 persones de sindicats policials, segons xifres de la Guàrdia Urbana, han celebrat aquest dissabte a la tarda una manifestació unitària a Barcelona per demanar respecte a la feina dels cossos de seguretat.





Amb la pancarta unitària 'Per la seguretat pública', la marxa ha començat passades les 19 hores davant del Parlament de Catalunya, i els participants s'han dirigit cap a la plaça Sant Jaume, on s'ha dissolt cap a les 20 hores.





En declaracions als mitjans, el portaveu del sindicat dels Mossos d'Esquadra SPC, David Miquel, ha advertit una "sensació d'impunitat", davant la qual ha demanat una reacció dels representants polítics.





El portaveu del sindicat de Mossos USPAC, Albert Palau, ha reclamat "eines per afrontar incivisme" i les agressions, a més que s'apliqui el Codi Penal.





La portaveu del Sap-Fepol, Imma Viudes, ha defensat que "a cap sindicat li fa por que polítics, ni tan sols la CUP", presideixin la comissió d'estudi del model policial al Parlament.





"Però volem que es compti amb aquests tècnics que puguin dir la seva perquè el debat sigui absolutament tècnic i professionalitzat", ha afegit.





MANIFEST





En un manifest, han criticat que els agents han estat "objecte d'atacs directes" que han provocat una manca d'autoritat i una deslegitimatizació de la professió, així com una politització constant de la mateixa, recull textualment.





També han lamentat el que consideren una utilització partidista per desgastar els diferents governs, així com una "falta de valentia política" per defensar Mossos d'Esquadra, policies locals, vigilants municipals i guàrdies urbanes.





Han posat en relleu que la manca de recursos provoca esgotament i situacions "extremadament complexes" que es fan insostenibles, pel que han demanat als representants polítics que actuïn amb determinació per protegir a aquests cossos.





"La societat a la qual servim també ha de fer una reflexió profunda sobre com han de ser els pobles i les ciutats on volen créixer i desenvolupar-se", afegeix el text, encara que afirma que la majoria de la societat no veu els agents com a enemics .