Espanya, un vesper sense antídot

En aquest país on s'ha instal·lat un vesper, no s'ha trobat encara un antídot que acabi amb les picades, que no cessen. Serà pel nivell tan baix de molts, moltíssims polítics que tenen responsabilitats? Està clar que alguna cosa d'això hi ha. Només cal mirar el que està succeint en aquests últims dies- no és casual, ni nou- amb tres fets rellevants: la polèmica per la pèrdua de escó de diputat de Podem, Alberto Rodríguez després de l'embolic jurídic i polític, i que finalment, la presidenta de Congrés, Meritxell Batet, ha decidit retirar-li l'escó després de ser condemnat pel Tribunal Suprem per pegar un cop de peu a un policia en una manifestació.





Batet el que ha fet és complir les lleis. Per això, en un primer moment, Podem presentava una querella contra ella, encara que després han matisat que ho fa a títol personal el condemnat ...





La segona nova discrepància entre els socis de govern és la reforma laboral que tant està fent parlar. Per a la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, no és el moment de escometre-la. Les institucions europees no estan per aquesta tasca, mentre que en un clar desafiament, l'altra vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz li ha saltat a la jugular i ha manifestat que està serà si o si. Però és que a més, ha manifestat que el salari mínim seguirà pujant. Anem que la ferrolana -terra de contrastos, Pablo Iglesias, el bo, i Franco són originaris d'allà- ha volgut escenificar la frase "si no vols caldo, pren tres tasses". Una situació que ha tornat a posar de manifest que el govern està tot menys cohesionat, per molt que vulguin dir el contrari. I a més Díaz ha de marcar perfil propi, ja ho fa, per arrencar-vots als socialistes i per això, compta amb l'ajuda dels dos sindicats majoritaris: CCOO i UGT, que es presten a el joc





Tercera picada de vespa: la presència de l'ex vicepresident i líder d'ERC, Oriol Junqueras, l'expresidenta de Parlament, Carme Forcadell, i els exconsellers Josep Rull (Junts) i Dolors Bassa i Raül Romeva (ERC) en la manifestació de suport als presos d'ETA. A l'entorn d'ETA volen que els seus presos estiguin tots en presons basques - dels 177 presos actuals, 77 ja estan a Euskadi- i que en un termini curt, aquests poden estar en semi-llibertat o amb permisos. Tenen pressa perquè això es produeixi perquè són conscients que amb el govern de Pedro Sánchez les coses són més fàcils.





La presència dels polítics catalans en la manifestació ha cridat poderosament l'atenció tenint en compte que ETA a Catalunya va realitzar 75 atemptats amb 54 persones mortes i centenars de ferits. Sent l'atemptat d'Hipercor de Barcelona el més greu comès pels terroristes d'ETA. Va passar el 19 de juny de 1987 i van morir 21 persones. L'altra gran "gesta" etarra: l'atemptat a la casa quarter de Vic, on vivien famílies amb nens i van perdre la vida 9 persones, entre elles cinc menors i 44 persones van resultar ferides.





Les imatges que es van veure en la diferents televisions, amb els dirigents catalans presents en elles a favor dels presos d'ETA, posa els pèls de punta i només han generat indignació en una bona part de la ciutadania i especialment entre els afectats i les seves famílies . La presència dels polítics catalans, que a més han tingut responsabilitat de govern, era innecessària, les formes són molt importants perquè els hauria d'importar el que pensen aquestes persones que han patit en carn pròpia els atemptats. Els etarres no són presos polítics, són assassins que estan a la presó complint una condemna. Cal avançar en tot, però la balança sempre ha d'estar equilibrada, no el contrari com sembla, perquè hi ha actes que són innecessaris.





El vesper necessita d'especialistes que no el remoguin, sinó tot el contrari.