Francisco Rivera està fart i cansat de el circ muntat pel seu germà Kiko i la família Pantoja

Francisco Rivera @ep





La mort de la senyora Ana Pantoja va marcar gir radical dels esdeveniments en el clan més mediàtic del nostre panorama social. La mort de la matriarca Pantoja va ocasionar que Kiko Rivera tornés a abraçar la seva mare, Isabel Pantoja, produint-se el acostament que portàvem esperant més d'un any. Un acostament i llimat d'asprors que ha portat com a conseqüència que el Dj. torni a allunyar-se de la seva família paterna i, per tant, dels seus germans, Francisco i Cayetano Rivera, així com de l'objectiu comú que s'havien marcat els fills de Paquirri: recuperar els estris del seu pare.





Precisament Francisco Rivera comença a mostrar el seu cansament i cansament amb les anades i vingudes del seu germà "Però jo què tinc a veure amb tot això? Deixeu-me a el marge ', va preguntar retòricament per esplaiar més explicant que el' sainet 'Pantoja no va amb ell: "no, no vaig a entrar en aquestes coses, no tinc res a dir, és que no tinc res a parlar. No vaig a entrar en aquest circ, deixar-me, el que és una pena és que estigueu enredats en parlar quan estem com estem, amb la llum pujant, l'índex d'atur pujant, el Govern ... i que de veritat li doneu importància a aquestes coses ... Qualsevol que el vegi a casa dirà que és una ximpleria ".