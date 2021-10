Un infermer mata quatre pacients injectant oxigen a les artèries: "El va gaudir"

Una ex infermer d'un hospital de Texas (Estats Units) va ser declarat culpable el dimarts d'homicidi per matar a quatre pacients injectant aire a les seves vies arterials mentre es recuperaven d'una cirurgia cardíaca, va confirmar a People un funcionari de la cort del comtat de Smith.





William George Davis - Presó de el Comtat de Smith





William George Davis, de 37 anys, va treballar a l'Hospital Christus Trinity Mother Frances de Tyler fins que va ser acomiadat el 2018. La policia va dir en la seva declaració jurada d'arrest que en diverses ocasions va ser vist en imatges de vigilància que ingressaven a les habitacions de pacients que es recuperaven d'operacions cardíaques moments abans que les seves condicions van empitjorar abruptament.





Davis va matar quatre persones injectant aire a les seves artèries en 2017 i 2018: John Lafferty, Ronald Clark, Christopher Greenaway i Joseph Kalina.





El Dr William Turner, un cirurgià cardíac de l'hospital que va tractar a Greenaway, Kalina i Lafferty, va testificar que l'aire va ingressar a el cervell de Greenaway a través de la línia arterial, un tub prim i flexible que es col·loca en una artèria que permet els professionals mèdics controlar la pressió arterial. i prendre mostres. Va declarar que era "inconcebible" que l'aire entrés en el cervell de Greenway durant la cirurgia, informa el Tyler Morning Telegraph .





El Dr William Yarbrough, un pneumòleg, va testificar que els escàners cerebrals van mostrar que el dany cerebral dels pacients va ser causat per l'aire. Va descartar problemes de pressió arterial i qualsevol altra causa de el dany que no sigui la injecció d'aire, informa Associated Press .





Durant les declaracions d'obertura del judici de Davis, el districte del comtat de Smith, Jacob Putman, va dir: "Resulta que un hospital és el lloc perfecte perquè un assassí en sèrie s'amagui".





KLTV informa que abans de les deliberacions del jurat, el fiscal Chris Gatewood va dir que el motiu de Davis era "simple: li agrada matar la gent. Li agradava anar a les habitacions i injectar-aire. Si veus el vídeo sobre Kalina, es va posar a la fi de passadís i va mirar aquests monitors i va esperar. Això és perquè ho va gaudir ".





Els fiscals planegen buscar la pena de mort durant la fase de sentència de el judici, que va començar dimecres, informa AP.