Detinguda una dona després d'estafar 67.000 euros a un ancià de 87 anys mitjançant l''estafa amorosa"

Agents de la Policia Nacional han detingut a Torrent (València) a una dona de 33 anys com a presumpta autora d'un delicte d'estafa després d'estafar un avi de 87 anys un total de 67.000 euros mitjançant l'anomenat 'estafa amorós' .









Les investigacions es van iniciar després de tenir coneixement la UDEF de València que un ancià de 87 anys i veí de València estava sent víctima de l'anomenada 'estafa amorosa', en què una dona hauria forçat una trobada 'a priori' fortuït amb la víctima, amb la qual havia entaulat una relació d'amistat.





Policia Nacional @ep





Els agents van descobrir que la sospitosa, després de mantenir una relació d'amistat durant un temps amb l'ancià, li va demanar prestat diners en diverses ocasions, amb la promesa de tornar-quant formalitzés la venda d'una propietat al seu país, reconeixent el préstec sempre amb documents signats per tots dos, segons ha detallat la Policia Nacional en un comunicat.





L'arrestada feia partícip a l'ancià dels seus múltiples problemes, tant econòmics, familiars o de salut, amb el que va aconseguir que la víctima li prestés múltiples quantitats de diners per fer front a aquestes situacions, unes vegades en metàl·lic i altres mitjançant transferències, d'una import total de 67.000 euros.





Finalment, i després de nombroses indagacions, la sospitosa ha estat arrestada com a presumpta autora d'un delicte d'estafa. La dona ja va ser detinguda l'any 2013 per un fet amb idèntic modus operandi en què va aconseguir estafar 7.500 euros.





L'arrestada, amb antecedents policials i d'origen romanès, ha passat a disposició judicial.





ESTAFA AMORÓS





El 'modus operandi' del 'Timo amorós' consisteix en xarxes d'estafadors les víctimes són ancians dels que es guanyen la confiança utilitzant joves de diferents nacionalitats que arriben fins i tot a proposar-matrimoni. De vegades, fins i tot arriben a punt de mantenir relacions sentimentals durant un llarg període de temps per tal de ser incloses en les escriptures dels seus pisos i fins i tot com a beneficiàries en les seves testaments.





En general es fixen en homes d'alt poder adquisitiu, als que ofereixen, entre d'altres, serveis d'assistència domèstica, aconseguint traspassos de patrimoni per valors importants. En ocasions, les seves víctimes, al no disposar de prou diners, han arribat a vendre les seves propietats i béns, a cancel·lar fons de pensions i obtenir préstecs per tal de satisfer aquestes persones.