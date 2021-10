VÍDEO: Comparteixen les primeres imatges dels gossos rescatats a La Palma, que es troben fora de perill

Estanys on es trobaven els gossos @ep





Els autors del rescat dels sis gossos es mantenen en l'anonimat per evitar conseqüències per part de la Guàrdia Civil, que els cerca activament després que aquest dijous deixessin a tots amb la boca oberta.





Una empresa de drons va venir des de Galícia expressament per protagonitzar un rescat de pel·lícula, però quan van sobrevolar la finca, només van trobar un cartell que anunciava que els gossos "estaven bé".





El cartell estava signat per "l'equip A", però poc tenen a veure amb el coronel Hannibal i companyia. Algunes informacions apunten que serien tres integrants, i que a l'almenys un d'ells seria un expert en vulcanologia.









Com es va realitzar el rescat és un absolut misteri. No obstant això, el que ja se sap és on es troben els cans: en mans de la protecció animal. Ho ha confirmat Sergio García Torres de la Direcció general de Benestar Animal a Onda Cero. Segons ha dit, els gossos estan "bé i en mans de la protecció animal".