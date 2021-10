Detingut 'Otoniel', el narcotraficant més cercat de Colòmbia

Les autoritats colombianes han capturat aquest dissabte Dairo Antonio Úsuga, àlies 'Otoniel', líder del Clan del Golfo i el narcotraficant més cercat del país, en una operació conjunta entre Exèrcit, Policia Nacional i Força Aèria a la regió d'Urabá, a Antioquia.

El Govern dels Estats Units oferia una recompensa pel capo de fins a cinc milions de dòlars (uns quatre milions d'euros), per àlies 'Otoniel', de 50 anys, sobre qui pesa una ordre d'extradició dels Estats Units, dues circulars vermelles i una blava d'Interpol, i més de 120 ordres de captura a Colòmbia.





El criminal va passar per la desapareguda guerrilla de l'Exèrcit Popular d'Alliberament (EPL) però va deixar les armes després de la desmobilització del grup al 1991 abans d'incorporar-se als paramilitars d'extrema dreta de les Autodefenses Unides de Colòmbia (AUC).





Allà, juntament amb el seu germà Juan de Dios Úsuga (àlies 'Giovanny', mort al 2012 en un operatiu policial), va ser líder del Bloque Centauros, que operava als Llanos Orientales de Colòmbia, a l'est del país, abans de tornar a deixar les armes durant les desmobilitzacions massives de paramilitars que va impulsar el llavors president Álvaro Uribe.





Després d'aquesta nova entrega, Otoniel es va unir a les naixents AUC, que va impulsar el narcotraficant Daniel Rendón Herrera (àlies 'Don Mario', qui també formava part de les AUC, i va ser detingut al 2009 al municipi de Necoclí).





Després de la captura de 'Don Mario', els germans Úsuga van prendre el control d'una de les bandes narcotraficants més grans del país, amb influència als departaments d'Antioquia i Chocó (nord-oest), i que obté recursos, a més, de mineria illegal i xarxes de tràfic de persones. La mort d'àlies 'Giovanny' va provocar que 'Otoniel' quedés com a màxim cap d'una organització criminal que, d'acord amb la Policia de Colòmbia, compta amb uns 3.500 homes a tot el país.





Segons el comunicat, les 128 ordres de captura que pesen sobre 'Otoniel' a Colòmbia inclouen els delictes de "narcotràfic, extorsió, homicidi, desplaçament forçat, tràfic d'armes, conformació de grups armats, delinqüència i delictes de lesa humanitat".





UN OPERATIU MORT





Un intendent de la Policia de Colòmbia va morir durant l'operació que ha acabat amb la detenció d''Otoniel'. El carrabiner Edwin Guillermo Blanco Báez, de 34 anys, va morir al llogaret San Pablo, a dues hores de la zona urbana del municipi de Turbo (Antioquia).





"Als pares i sers estimats del nostre uniformat nascut fa 34 anys a Güicán de la Sierra, Boyacá, els trasllado tota la meva solidaritat. La família de la Policia Nacional està amb vosaltres en aquest moment de dolor, i en la seva memòria no permetrem que l'acció criminal quedi impune", va fer saber el director de la Policia Nacional, general Jorge Luis Vargas, al seu compte de Twitter.





També el president de Colòmbia, Iván Duque, ha declarat les seves condolences a la xarxa social: "Rendim un sentit homenatge a l'intendent, qui va morir en l'operació de captura del criminal àlies 'Otoniel'. El recordarem sempre com un heroi que va collaborar, amb la seva feina, en aquest gran cop en favor del poble colombià".





COMPARABLE AMB PABLO ESCOBAR





Duque s'ha desplaçat fins al lloc de l'arrest, on ha celebrat en una roda de premsa la captura, que considera "només comparable amb la caiguda de Pablo Escobar als anys noranta".





Per a Duque, la detenció d'Úsuga és "el cop més dur al narcotràfic d'aquest segle" a Colòmbia, acusat com està d'enviar tones de cocaïna a Centreamèrica i els Estats Units per Urabá, recull la cadena RNC.





El mandatari s'ha referit a l'arrestat com un "assassí de policies, de soldats, de líders socials, a més de reclutador de menors".





Per la seva banda, el ministre de Defensa de Colòmbia, Diego Molano, ha explicat durant la mateixa roda de premsa que el Clan del Golfo s'havia convertit, en els últims anys, en l'"amenaça més gran" per l'elevat nivell de cocaïna que enviava a mercats dels Estats Units i Europa, el "nombre més elevat de tones" de Colòmbia.





Duque, qui ha confirmat que en la captura han collaborat agències d'intelligència nord-americanes i britàniques, ha assegurat sobre l'extradició que treballaran amb les autoritats "per aconseguir-ho", tot i que això no impedirà "que es conegui la veritat sobre la resta dels crims" a Colòmbia.





L'alcaldessa de Bogotà, Claudia López, ha celebrat en un missatge a Twitter la detenció del capo. "Assegurar que la Colòmbia rural tingui pau és determinant perquè la urbana tingui seguretat i que evitem que el narcotràfic desafiï l'estat de dret i sacrifiqui la vida de més generacions", ha escrit.





També l'expresident colombià Juan Manuel Santos ha agraït a la mateixa xarxa social "a la Policia i a les Forces Militars" la captura del narcotraficant.





'OTONIEL' ARRIBA A BOGOTÀ





El narco ha arribat ja a Bogotà en un avió de la Policia, escortat per dos agents i, des d'allà, a la seu de la Direcció d'Investigació Criminal i Interpol (Dijín) de la Policia, on passarà la nit.





Al mateix temps, s'ha donat a conèixer la designació d'un equip especial en matèria penal perquè vigili tot el procés judicial contra el narcotraficant, segons ha informat la fiscal general, Margarita Cabello. Segons la funcionària, la designació d'aquest equip també pretén que es faci justícia i es repari a les víctimes com correspon.