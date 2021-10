L'algoritme de Twitter beneficia la dreta a Espanya, segons un estudi intern

L'algorisme de recomanació de Twitter contribueix a l'amplificació de contingut polític més dretana, el que passa tant amb els comptes de polítics com de mitjans de comunicació, segons es desprèn de l'última anàlisi de la companyia.





La companyia explica que a la vista del 'timeline' es pot triar entre una vista en ordre cronològic invers o vista ordenada per l'algoritme. En aquest segon cas, els usuaris veuen 'tuits' dels comptes que segueixen però també contingut que pot interessar sobre la base de les seves interaccions freqüents.





Twitter @ep





Per Twitter, el que l'usuari veu en el seu 'timeline' es pot descriure com "una funció de com interactua amb el sistema algorítmic", indiquen des de Twitter. Precisament, en el seu nou estudi ha analitzat si l'algoritme de recomanacions s'amplifica el contingut polític.





I per això, s'ha centrat en els 'tuits' compartits per polítics electes de set països (Espanya, Canadà, França, Alemanya, Japó, Regne Unit i Estats Units), que representen "només una petita part del contingut polític a la plataforma ", i en els compartits per mitjans de comunicació.





En la seva anàlisi, que compara l'amplificació política en les dues vistes del 'timeline', també s'ha centrat a determinar si hi ha uns grups polítics, o fins i tot mitjans de comunicació, que tenen major amplificació que altres.





I ho ha fet entre l 1 d'abril al 15 d'agost de 2020 milions de tuits dels comptes gestionades pels polítics electes dels set països.





Els resultats obtinguts mostren que hi ha una amplificació en la vista del 'timeline' generada per l'algoritme, sense importar el grup a què pertanyi el polític o si està o no en el poder. En sis dels països analitzats (tots menys Alemanya), l'amplificació ha estat més gran en els 'tuits' compartits per comptes de la dreta política quan s'estudien com a grup.





L'amplificació també és més gran en els mitjans de comunicació ubicats a la dreta de l'espectre polític a la vista algorítmica, en comparació amb els mitjans de comunicació de l'esquerra.





"En aquest estudi identifiquem el que està succeint: cert contingut polític s'amplifica a la plataforma", destaca Twitter en un comunicat publicat al seu bloc oficial. El grup de 'Ètica, transparència i responsabilitat de l'aprenentatge automàtic' (Meta, per les sigles en anglès) ha encara determinen per què ocorren els patrons observats, que depenen de les interaccions entre les persones i la plataforma.





"Esperem que al compartir aquesta anàlisi, puguem ajudar a iniciar una conversa productiva amb la comunitat de recerca en general per examinar diverses hipòtesis de per què en general estem observant una amplificació política comparativament més dretà del contingut dels polítics electes a Twitter", conclouen des de la companyia.