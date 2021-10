Almodóvar, consternat per l'incident protagonitzat per Alec Baldwin al matar accidentalment a Halyna Hutchins

La realitat sempre supera la ficció i dijous passat vam ser testimoni d'un episodi més. Al saber-se la tràgica notícia que l'actor Alec Baldwin havia matat accidentalment a la directora de fotografia Halyna Hutchis i ferit greument el director Joel Souza durant el rodatge de la pel·lícula 'Rust', Hollywood i el Star System es van paralitzar a l'escriure un nou negre episodi en la seva història.





Almodóvar @ep





A l'escena que es gravava, es va utilitzar una arma de foc que a l'ésser disparada va descarregar un projectil real, un fet que ha consternat a tots i especialment a el món de la interpretació, el qual ha mostrat la seva sorpresa pel tràgic incident. El director Pedro Almodóvar ha estat un dels primers a pronunciar-se al respecte.





"Això és terrorífic", ha comentat per a regle seguit deixar constància de la seguretat dels rodatges espanyols i eximir de responsabilitat a Alec Baldwin: "Aquí això no passa perquè les pistoles que utilitzem són pistoles que no funcionen, algú ha comès un error enorme, que no és ell, perquè és una coses molt rara, ho estan investigant, és molt estrany ".





Davant la gravetat del que ha passat, Pedro Almodóvar també va voler mostrar el seu suport a l'actor, que està col·laborant activament amb la policia per aclarir què va poder fallar en el rodatge d'aquest Western que produeix el propi Baldwin. "Sí clar!", Va assegurar amb molta rotunditat el director de 'Mare paral·leles'.