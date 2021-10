Les persones vacunades contra el Covid-19 tenen menys probabilitats de morir per altres causes

Vacuna Covid-19 @ep





Les persones que van rebre la vacuna COVID-19 tenen menys probabilitats de morir per qualsevol causa que les que no estan vacunades, segons un informe publicat el divendres en el lloc web del Centre per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) d'EE. UU.





"Es va dur a terme un estudi de cohort entre desembre de 2020 i juliol de 2021 entre aproximadament 11 milions de persones inscrites en set llocs de Vaccine Safety Datalink (VSD)", va dir l'informe, referint-se a un projecte conjunt dels CDC i nou organitzacions d'atenció mèdica que recopilen dades electròniques sobre vacunes per a estudis clínics. "Després d'estandarditzar les taxes de mortalitat per edat i sexe, aquest estudi va trobar que els receptors de la vacuna COVID-19 tenien una mortalitat no relacionada amb COVID-19 més baixa que les persones no vacunades".





L'estudi, dirigit per Stanley Xu de Kaiser Permanent Southern Califòrnia, va prendre en compte a les persones que van rebre les vacunes COVID-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna o Johnson & Johnson, i va trobar que els que van rebre múltiples dosis de qualsevol vacuna tenien taxes de mortalitat més baixes que les que va rebre només una dosi





A més, els que van rebre vacunes d'ARNm com les injeccions de Pfizer-BioNTech i Moderna van tenir taxes de mortalitat més baixes que les persones que van ser vacunades amb la vacuna de Johnson & Johnson, una vacuna de vector viral.





Les persones que van rebre dues dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech tenien un 34% més de probabilitats de morir per qualsevol causa no COVID-19 que les que no estaven vacunades, mentre que les persones que van rebre dues dosis de la vacuna Moderna tenien un 31 % més de probabilitats de morir com els que no estaven vacunats. En comparació, les persones que van rebre la vacuna Johnson & Johnson tenien un 54% més de probabilitats de morir que les persones no vacunades, va dir CNN citant l'estudi.