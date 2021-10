Catalunya estudia ampliar el certificat Covid a restaurants, gimnasos i cultura

La presidenta del Comitè Científic Assessor de la Conselleria de Salut de la Generalitat en matèria de Covid, Magda Campins, ha explicat que estan estudiant la possibilitat d'ampliar l'ús del certificat Covid a restaurants, gimnasos i espectacles culturals "si comencen a pujar els casos "positius de coronavirus.





Una persona ensenya el certificat Covid-19 per entrar a una discoteca @ep





En una entrevista al 3/24 aquest diumenge, Campins ha indicat que en aquests espais --com també en l'oci nocturn, on ja es requereix el certificat de vacunació-- hi ha "més transmissibilitat".





Ha afirmat que aquesta decisió es prendrà tenint en compte l'evolució de la situació epidemiològica durant les properes setmanes, i que és "el proper pas" que es planteja aplicar per reduir els casos.





"No preveiem, a hores d'ara i amb les cobertures vacunals que tenim, restriccions més importants" --com el tancament de locals i límits horaris--, ha assegurat, i ha afegit que aquesta seria la mesura que causaria un menor impacte econòmic.





MASCARETES A LES ESCOLES





Sobre l'ús de les màscares a les escoles, ha dit que aviat podrien deixar de ser obligatòries en els patis, però no en les aules: "En els espais interiors de les escoles no estem en aquests moments com per treure-".





I, pel que fa a la tercera dosi, ha indicat que s'aplicarà a aquelles persones immunodeprimides i majors de 70 anys; les segones començaran a rebre-la a partir de dilluns.