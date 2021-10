Sánchez anuncia que el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts la llei d'habitatge

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que "després de més de 40 anys d'història de la democràcia", el Govern central aprovarà aquest dimarts la primera llei d'habitatge de país, que neix amb l'objectiu de "convertir un dret que està en la constitució, en un veritable dret per als joves i per a aquells que avui se senten exclosos de la compra de lloguer d'un habitatge ".





Pedro Sánchez @ep





Una llei que prohibirà l'alienació d'habitatge social als fons d'inversió especulatius, "com han fet alguns territoris de país", després del que el president del Govern ha reafirmat que "no es va a desamortitzar mai més habitatge públic al nostre país" .







A més, ha explicat que el Pla de Lloguer plantejat pel Govern, que preveu la construcció de 100.000 habitatges durant els propers anys, el 30 per cent d'elles seran per a habitatge social de lloguer per a joves, per "aconseguir reduir l'edat d'emancipació dels nostres joves ".





En aquest sentit, Sánchez ha recordat que se'ls pressupostos generals de l'Estat (PGE) que han iniciat la seva tramitació al Congrés, es recull una ajuda de 250 euros a joves menors de 35 anys "perquè es puguin emancipar i tinguin un ajut mensual durant dos anys "perquè aconsegueixin" començar la seva vida ".





Així, Sánchez ha lamentat la "falta de respecte" que al seu parer suposen les crítiques de l'oposició a aquests ajuts per a joves, després del que ha assenyalat que amb tant aquesta ajuda, a l'igual que quan van aprovar la sanitat pública universal o les pensions no contributives, busquen "una societat digna, més justa i més igualitària", és que "el compromís del PSOE".





Amb aquestes mesures es pretén "deixar de concebre l'habitatge com el que és ara mateix per a moltíssima gent, un problema, i que sigui realment un dret per al conjunt de la ciutadania", ha assenyalat Pedro Sánchez, qui ha ressaltat que d'aquesta manera , l'habitatge es converteix en el "cinquè pilar de l'estat del benestar".





Pedro Sánchez s'ha pronunciat d'aquesta manera aquest diumenge a Mèrida, on ha participat en la cloenda de la XIII Congrés Regional del PSOE d'Extremadura, en el qual Guillermo Fernández Vara ha estat proclamat secretari general del PSOE extremeny.