Condemnen per homicidi involuntari a una dona que va tenir un avortament espontani als EUA

Els defensors de l'avortament i altres persones en les xarxes socials estan expressant la seva indignació després que una dona d'Oklahoma (Estats Units) de 21 anys fos declarada culpable d'homicidi involuntari en primer grau a principis d'aquest mes per tenir un avortament espontani, que el fiscal va culpar el presumpte ús de metamfetamina.





Brittney Poolaw va ser sentenciada el 6 d'octubre per un jurat a quatre anys en una presó estatal. El seu advocat ha anunciant que apel·larà la decisió del jutge. Els fiscals van argumentar que l'avortament espontani que va patir Poolaw es va deure a l'ús de metamfetamina. Una autòpsia del fetus va mostrar que havia donat positiu per metamfetamina, ha informat Associated Press, però no hi havia evidència que l'ús de la substància fos el que va causar l'avortament espontani.





L'autòpsia va mostrar que l'avortament espontani podria haver estat causat per una anomalia congènita i despreniment de placenta, segons informa AP.





Defensors Nacionals de les Dones Embarassades (NAPW) van assegurar en un comunicat que les lleis estatals d'homicidi i homicidi no s'apliquen als que pateixen avortaments espontanis, definits com pèrdues d'embarassos que ocorren abans de les 20 setmanes d'embaràs. "Fins i tot quan s'aplica a pèrdues posteriors", va dir NAPW.





El fetus tenia entre 15 i 17 setmanes d'edat segons l'informe de metge forense, ha informat AP, el que significa que encara no era viable fora de l'úter. En general, els fetus no tenen la possibilitat de sobreviure fora de l'úter fins a les 24 setmanes de gestació, segons el Col·legi Nord-americà d'Obstetres i Ginecòlegs.