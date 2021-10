Mor una dona de 60 anys per un efecte secundari rar de la vacuna de Janssen

Dosi de la vacuna de Janssen @ep





Encara que va prendre mesos confirmar-ho, Tatum Strieter-Byron sabia des del principi el que ningú semblava voler creure. La vacuna Janssen contra el COVID-19 va provocar la mort el 21 d'abril de la seva mare, Sandra Jacobs de Saline, de 60 anys.





Racionalitzar o explicar això com alguna cosa estranya no ajuda a Strieter-Byron, qui encara es troba aixecant el telèfon, sense pensar, per contactar a la primera persona a qui sempre va cridar o enviar un missatge de text amb notícies importants: la seva mare.





"Ella era una persona real. Ella no és una peça de propaganda política fictícia, on diuen que no existeix. No és veritat. Hi. Ella era un visitant humà amb una vida real ", assegura la filla. Jacobs, que vivia a Michigan (EUA) va morir 13 dies després de rebre la injecció única en una farmàcia de CVS el 8 d'abril, només cinc dies abans que les agències federals de salut detinguessin temporalment l'administració de la vacuna mentre examinaven un trastorn inusual de la coagulació de la sang. el 20 de setembre, el patòleg de Michigan Medicine, el Dr. Michael Caplan, va completar l'informe de l'autòpsia.





Jacobs "sembla haver sucumbit" a una complicació "rara però tot i això documentada" associada amb la vacuna de el vector viral, la trombosis venosa cerebral, va escriure en el resum. Segons Yale Medicine, l'afecció es caracteritza per un coàgul de sang en els sins venosos, que són part de el sistema de drenatge sanguini del cervell.





Això va provocar un "infart cerebral hemorràgic", o accident vascular cerebral causat per hemorràgia cerebral i inflamació cerebral, assegura el metge en l'autòpsia. El certificat de defunció, acabat d'obtenir després d'algunes dificultats per Strieter-Byron, enumera la causa com "complicacions de la trombosi de si venós cerebral" i la "administració recent" d'una vacuna COVID-19 com la condició contribuent.





Caplan va considerar la forma de mort com "natural". També pot considerar-se com una "complicació terapèutica", ja que es tracta d'un problema de vacunes conegut, va escriure. En el "diagnòstic final", Caplan va enumerar primer la injecció de la vacuna.





Poques morts confirmades





Segons els CDC, hi ha altres tres morts confirmades per trombosi amb síndrome de trombocitopènia (STT) després que els pacients van rebre la vacuna Janssen, administrada a més de 15 milions de persones als Estats Units.





La trombosi ocorre quan els coàguls de sang bloquegen els vasos sanguinis; La trombocitopènia és una afecció amb la qual els pacients tenen recomptes baixos de plaquetes en sang, informen els CDC.





No obstant això, és probable que la xifra oficial augmenti. No incloïa Jacobs ni a una dona de Washington de 37 anys que va morir el 7 de setembre després de rebre la vacuna de Janssen. Els funcionaris estatals van dir que es creia que la seva era la quarta mort d'aquest tipus a la nació.