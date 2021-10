Mor a Barcelona Vicente Torres, el president de la Federació Gallega de Patinaxe

Fotografia de @VoleiGalego a Twitter













La Federació Gallega de Patinaxe ha comunicat aquest diumenge la mort del seu president, Vicente Torres, qui a més és pare de el capità de l'Hoquei Club Liceu de la Corunya, David Torres.







Vicente Torres ha mort als 62 anys d'edat a Barcelona, hores abans de disputar-se el partit entre el Liceu i l'Hoquei FC Barcelona. De fet, a l'inici de la trobada s'ha guardat un minut de silenci.





A través d'un comunicat, la Federació Gallega de Patinaxe i els seus comitès esportius han enviat el seu "més sentit condol" a la família i amics del seu president, a qui han destacat com a "gran treballador per visibilitzar i impulsar el patinatge i totes les disciplines que l'engloben ".





També la Xunta, a través del seu secretari xeral per o Esport, José Ramón Lete Lasa, ha expressat el seu condol i un "missatge d'ànim a tota la seva família i amics, així com a tot el patinatge gallec".





A més, Lete Lasa ha exalçat la figura de Vicenç Torres com "mecenes i impulsor" d'aquest esport, ja que entre els seus èxits hi ha els "nombrosos triomfs" de l'hoquei sobre patins gallec "i sobretot del Liceu", així com les victòries del CPA Gondomar, el recent campionat mundial junior de Lucas Yáñez en patinatge artístic i el "gran paper" de la delegació gallega en esdeveniments internacionals com els World Roller Games de Barcelona 2019.