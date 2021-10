Un Barça feble naufraga al Clàssic i li regala tres punts al Reial Madrid

clàssic @ep





El primer Clàssic de la temporada i d'aquesta nova era és blanc gràcies a el triomf de el Reial Madrid (1-2) sobre el FC Barcelona en un Camp Nou que va presentar la millor entrada de la temporada però que no va poder ajudar els seus, inofensius , a puntuar i, per contra, el Barça s'allunya a cinc punts d'un etern rival que es posa líder provisional en Laliga Santander. Sense ostentacions, sense grans ocasions, sense meravellar a ningú.





Així va ser aquest primer Clàssic post-Messi o post-Ramos. No hi va haver brillantor, no hi va haver massa classe i sí, el Madrid va aprofitar una de les poques clares ocasions que va tenir per guanyar. El Barça ni es va acostar a poder inquietar Courtois, que va acabar el partit dolgut del seu genoll per un mal gir.





Això sí, en el seu primer Clàssic amb el Barça i sortint des de la banqueta, el Kun Agüero va donar una mica d'emoció al marcar, al minut 97, en un centre de Sergiño Dest. Abans, al 94 ', Lucas Vázquez va marcar el 0-2 en una contra de Marco Asensio i després d'un rebuig tou de Ter Stegen, avançant-se a un confiat Eric Garcia. Un final elèctric, d'infart, que no canvia la tònica general d'un Clàssic descafeïnat, sense 'chicha', sense els centelleigs de el passat.





Però, amb aquesta victòria, ja són cinc els Clàssics en què no guanya el Barça i el Madrid segueix pintant de blanc els duels entre aquests rivals històrics, grans dominadors de el futbol espanyol. Des 2019, amb 0-1 al Santiago Bernabéu, que els blaugranes no es fan amb la victòria. El balanç dels últims sis Clàssics és d'aquesta victòria per al Barça, un empat i quatre victòries de el Reial Madrid, inclosa la de l'any passat al Camp Nou (1-3), fa just un any enrere.





Aquesta vegada, un 0-2 per aprofundir en la ferida blaugrana. El Barça va començar dominant la pilota i el partit en els primers 10 minuts, però sense acostar-se a l'àrea de el Reial Madrid, que va esperar enrere fins optar per canviar el guió i el rumb de el partit. Amb Modric i Kroos al centre, Carlo Ancelotti va demanar als seus que agafessin el control i així ho van fer, fins a poc a poc gaudir de les millors aproximacions i superar a Ter Stegen. Ho va fer, primer, el central austríac David Alaba en una jugada completa.





Va robar la pilota a Memphis Depay en territori blanc, va córrer com mai i va convertir en golàs, de xut creuat, la jugada de Vini Jr i Rodrygo, que el va assistir en el poc de bo que va fer al Camp Nou. Per contra, Vini Jr va ser el millor dels blancs, tot i no marcar, i al Barça ni Ansu Fati ni Memphis ni ningú van destacar, potser un voluntariós Coutinho, un dels refrescs de Koeman. Però amb un Madrid superior en les zones calentes, sent més decisiu en atac i molt sòlid en defensa, el Clàssic ja té amo.





El Barça no va recular bé en defensa, amb unes transicions boges deixant mil espais Benzema i companyia. El francès va tenir el 0-2 encara en temps reglamentari, entrada la segona part, però el seu xut a boca de canó a passada d'esperó de Modric el va tallar Ter Stegen.





A la primera part, amb 0-0 al marcador, Dest va fallar un gol gairebé cantat, gairebé a porta buida, enviant a pals de futbol americà seu xut. Una jugada que bé va poder canviar aquest Clàssic que farà tornar el 'rum-rum' al Barça i al seu entorn i que deixa líder a el Reial Madrid.





FITXA TÈCNICA.





--RESULTAT: FC BARCELONA, 1 - REIAL MADRID, 2 (0-1, a la mitja part).





--EQUIPS. FC BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza (Coutinho, descans), Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Busquets, Gavi (L. De Jong, min.85), F. de Jong (Sergi Roberto, min.77); Dest, Ansu Fati (Agüero, min.74) i Memphis.





REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Rodrygo (Valverde, min.72) [Carvajal, min.91], Benzema i Vini Jr. --GOLES. 0-1. Min.32, Alaba. 0-2. Min.90 + 4, Lucas Vázquez. 1-2. Min.90 + 7, Kun Agüero.





--ÀRBITRE: Sánchez Martínez (C. Murcià). Va amonestar Piqué (min.58) al FC Barcelona ia Mendy (min.80) al Reial Madrid.





--ESTADI: Camp Nou, 86.422 espectadors.