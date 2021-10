El antidepressiu 'Prozac' alenteix la degeneració macular atròfica, una de les principals causes de la ceguesa

El antidepressiu 'Prozac' podria oferir el primer tractament per a la principal causa de ceguesa entre les persones més grans de 50 anys, segons suggereix una nova investigació de la Facultat de Medicina de la Universitat de Virgínia (UVA), als Estats Units, publicada a la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.





El doctor Bradley D. Gelfand, de la UVA, i els seus col·laboradors han trobat les primeres proves que el fàrmac fluoxetina podria ser eficaç contra la degeneració macular associada a edat atròfica (o "seca"), una malaltia que afecta gairebé 200 milions de persones a tot el món.





El fàrmac s'ha mostrat prometedor en les proves de laboratori i els models animals dels científics, i els investigadors van reforçar els seus resultats examinant dues enormes bases de dades d'assegurances que abasten a més de 100 milions de nord-americans. Aquest anàlisi va concloure que els pacients que prenien fluoxetina tenien menys probabilitats de desenvolupar degeneració macular atròfica (DMAE).













fluoxetina @ep







Basant-se en els seus resultats, els investigadors insten a realitzar assajos clínics per provar el fàrmac en pacients amb DMAE. Si tenen èxit, creuen que el fàrmac podria administrar-se per via oral o mitjançant un implant de llarga durada a l'ull. "Aquestes troballes són un exemple emocionant de la promesa de la reutilització de fàrmacs, és a dir, l'ús de medicaments existents en formes noves i inesperades --destaca Gelfand, de el Centre de Ciència de la Visió Avançada de la UVA--. En última instància, la millor manera de comprovar si la fluoxetina beneficia la degeneració macular és realitzar un assaig clínic prospectiu ".





Els investigadors creuen que la actua contra la DMAE a l'unir-se a un agent particular de sistema immunitari conegut com inflamasoma. Aquest inflamasoma, el NLRP3-ASC, desencadena la descomposició de la capa pigmentada de la retina de l'ull. Després de realitzar una exhaustiva investigació al laboratori, Gelfand i el seu equip van provar la fluoxetina i vuit fàrmacs contra la depressió en ratolins de laboratori per veure quin efecte tenien, si és que tenien algun, en un model de DMAE. Els científics van descobrir que la fluoxetina alentia la progressió de la malaltia, però els altres no.





Animats pels seus resultats, els investigadors van analitzar l'ús de la fluoxetina entre els pacients majors de 50 anys en dos enormes bases de dades d'assegurances. Les persones que prenien el fàrmac tenien una taxa "significativament" més lenta de desenvolupament de la DMAE seca, informen els investigadors en un nou article científic en què exposen les seves troballes.





Assenyalen que el seu enfocament, que combina la investigació al laboratori amb l'anàlisi de grans dades, podria facilitar la reutilització dels medicaments existents per a moltes malalties, accelerant els nous tractaments per als pacients. "Els mètodes tradicionals de desenvolupament de fàrmacs poden ser costosos i requerir molt de temps: mitjana, el desenvolupament d'un nou fàrmac aprovat per la FDA triga entre 10 i 12 anys i costa 2.800 milions de dòlars actuals (uns 2.400 milions d'euros) ", escriuen els investigadors.





"La nostra identificació de l'activitat terapèutica no reconeguda d'un fàrmac existent aprovat per la FDA utilitzant la mineria de grans dades, juntament amb la demostració de la seva eficàcia en un model rellevant per a la malaltia, podria accelerar i reduir en gran mesura el cost de el desenvolupament de fàrmacs ", afegeix.





Gelfand va participar a principis d'aquest any en l'ús d'un enfocament similar per determinar que els fàrmacs per al VIH coneguts com a inhibidors de la transcriptasa inversa anàlegs als nucleòsids, o NRTI, podrien ser útils també contra la degeneració macular seca. "Tot i que hem tingut molt èxit amb l'enfocament d'utilitzar dades de pacients del món real, és possible que només hàgim començat a esgarrapar la superfície de la recerca de nous usos per fàrmacs antics --subratlla Gelfand, dels departaments d'oftalmologia i enginyeria biomèdica de la UVA--. És temptador pensar en tot el potencial terapèutic sense explotar dels medicaments que estan a les prestatgeries de les farmàcies ".