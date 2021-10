Alberto Rodríguez no es querellarà contra Batet i recorrerà davant el Constitucional

L'exdiputat d'Unides Podem Alberto Rodríguez no presentarà una querella contra la presidenta de Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, al Tribunal Suprem (TS) després de la retirada del seu escó i optarà per presentar dos recursos davant del Tribunal Constitucional (TC) contra la sentència i contra la decisió de Batet, segons han confirmat a Europa Press fonts de la defensa.





Alberto Rodríguez @ep





Rodríguez ha contractat dos advocats experts en dret europeu per al procés judicial que emprendrà, un d'ells l'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, segons ha explicat en un comunicat en què ha agraït, a més, la assessoria jurídica que li ha prestat fins ara Marta Flor Núñez.





"Atesa la necessitat de comptar amb un equip independent i expert en l'àmbit europeu he donat indicació i conformitat perquè siguin gestionats per les advocades Isabel Elbal Sánchez i Gonzalo Boye Tuset", ha assenyalat.





En aquest escrit indica que la nova defensa es farà càrrec de l'expedient jurídic relatiu al recurs de la sentència de TS 750/2021, de 6 d'octubre, però també de "les eventuals accions judicials necessitades d'empara que s'han d'adoptar davant la decisió de l'Excel·lentíssima Senyora Sra Meritxell Batet perquè sigui jutjada tal decisió per atemptar contra els principis més bàsics de la sobirania popular i de la democràcia a l'Estat espanyol ".





El també exsecretari d'Organització de Podem ha reiterat que es tracta d'una "sentència injusta, ja que mai va existir la comissió dels fets" que se li adjudiquen en la sentència i que, a més, "ha portat com col·lació una cadena de decisions sense acord amb la llei per part de la presidenta de Congrés dels Diputats ". En aquest sentit, ha reafirmat la seva intenció de "presentar qualsevol acció que fossin necessàries per a recórrer i impugnar les dues decisions, els seus efectes i les seves conseqüències".





Batet va decidir divendres passat executar la sentència de Tribunal Suprem que condemna Rodríguez a la inhabilitació especial per a l'exercici del dret de sufragi passiu i li va comunicar la pèrdua del seu escó després que el president de la Sala Segona del Tribunal Suprem, Manuel Marchena , dirigís un ofici a Batet demanant-li que remetés a l'Alt Tribunal l'informe sobre la data d'inici de compliment de la pena d'inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu imposada a Rodríguez.





Després de conèixer-se la decisió, Rodríguez va anunciar la querella contra Batet, "a títol personal", segons va assegurar el ministre de Consum, Alberto Garzón. "Es tracta d'una acció jurídica a títol personal per part d'algú que, com la resta de l'espai polític, estem indignats per aquest procés", ha afirmat.





L'exparlamentari de Unides Podem, finalment, ha anunciat avui que abandona Podem i que farà tot el que estigui al seu abast jurídicament per defensar la seva innocència. "Abandonament la militància partidista i abandonament Podem. Agraeixo profundament aquests anys que han estat molt intensos de moltíssim aprenentatge i de rebre moltíssima llenya", ha manifestat, al temps que ha subratllat que entra en "un altre moment personal" i que cal saber "tancar cicles ".





"El tancament d'un cicle no implica que la batalla hagi acabat. Això no ha fet més que començar. Canàries és terra de brega, aquí no es rendeix ningú", ha reiterat aquest diumenge.