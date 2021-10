Sarsuela i Moncloa volen portar a el rei emèrit a Portugal

Joan Carles I @ep





Joan Carles I ja té prou amb el seu retir a Abu Dhabi i està pressionant a les institucions espanyols per tornar. A Moncloa i Sarsuela saben que aquesta situació, tard o d'hora, es va a produir, pel que estan treballant en el retorn de l'exmonarca.





No obstant això, ni la Casa Reial ni el Govern estan a favor que Joan Carles I s'estableixi directament a Espanya, i aposten per Estoril, a Portugal, com una destinació assumible per totes les parts, segons informa Vozpópuli.





En Sarsuela comencen a estar molestos amb la retirada de l'emèrit a Emirats Àrabs, sobretot pels constants moviments de l'exmonarca per forçar la seva tornada a Espanya. Entre altres accions, Joan Carles I està parlant amb productores per fer un documental sobre la seva vida.





A aquest escenari se suma el gairebé ja segur arxiu per part de la Fiscalia de la investigació contra el emèrit, que facilitaria poder apropar-lo a Espanya amb menys enrenou mediàtic. No obstant això, les institucions estatals són conscients de la imatge que ha deixat l'antic Rei al país, de manera que prefereixen que no s'instal·li definitivament a Espanya i assenyalen cap a Portugal.