Mor James Michael Tyler als 59 anys, conegut per interpretar a Gunther a Friends

James Michael Tyler de Friends ha mort als 59 anys després d'una llarga batalla contral cáncer. L'actor, millor conegut per interpretar a Gunther, el gerent del Central Perk, en la reeixida comèdia de situació, va morir pacíficament mentre dormia diumenge a la matí després de lluitar contra el càncer de pròstata.





James Michael Tyler





La família de Tyler va confirmar la notícia en un comunicat que deia: "El món el coneixia com Gunther (el setè 'Amic'), de l'exitosa sèrie Friends, però els éssers estimats de Michael el coneixien com a actor, músic, defensor de la consciència del càncer, i espòs amorós. Michael estimava la música en viu, animava als seus Clemson Tigers i, sovint, es trobava immers en aventures divertides i no planificades. Si el vas conèixer una vegada, vas fer un amic de per vida".





Tyler va ser diagnosticat amb càncer per primera vegada el 2018, però va mantenir pculto seu diagnòstic durant tres anys. Al juny, Tyler va compartir en Today Show que el càncer s'havia estès als seus ossos.





Parlant amb Craig Melvin, va explicar: 'Em van diagnosticar càncer de pròstata avançat, que s'havia estès als meus ossos. He estat bregant amb aquest diagnòstic durant gairebé els últims tres anys ... Estic en l'etapa 4: Càncer en etapa tardana. Així que eventualment, ja saps, probablement em atraparà ".





Tyler va protagonitzar l'exitosa comèdia al costat de Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow i Matthew Perry durant 10 anys.





El seu personatge Gunther estava enamorat de Rachel Green d'Aniston durant el transcurs de la sèrie, que es va desenvolupar de 1994 a 2004. Tyler no va poder assistir a l'especial de reunió recent en HBO Max causa de la batalla que s'estava lliurant.