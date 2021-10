Ús de la tecnologia virtual en actes de govern / @ep







La Xarxa de Col·legis de Periodistes ha sol·licitat a la Secretaria d'Estat de Comunicació que els mitjans locals tornin a poder participar de manera telemàtica a les rodes de premsa de Govern i d'aquesta manera no es vegi perjudicada la pluralitat informativa ni els ciutadans que s'informen a través d'ells.





La Xarxa de Col·legis Professionals de Periodistes és l'agrupació dels nou Col·legis Professionals de Periodistes existents a Espanya en el moment de la signatura de l'acta de constitució, que va tenir lloc a Madrid el 14 de juny de 2018, i que va néixer amb l'objectiu de coordinar les actuacions en defensa de la professió fins a la creació de el Consell General de Col·legis de Periodistes.







Actualment, la conformen els Col·legis de Periodistes d'Andalusia, Astúries, Castella i Lleó, Catalunya, Galícia, la Rioja, Múrcia, Navarra i País Basc.





DESPRÉS DEL CANVI A càrrec de portaveu DEL GOVERN I EN LA SECRETÀRIA D'ESTAT DE COMUNICACIÓ MONCLOA DECIDEIX EXCLOURE ALS MITJANS NO HABITUALS





Amb l'arribada de la pandèmia es va decidir organitzar totes les rodes de premsa de Govern de manera telemàtica, donant l'oportunitat a participar-hi a mitjans locals i no habituals fins a aquest moment en aquestes convocatòries.









La Xarxa de Col·legis de Periodistes considera que la participació d'aquests mitjans ha estat positiva per al sector periodístic i per la pròpia ciutadania, motiu pel qual mostra el seu rebuig a la recent decisió de la Secretaria d'Estat de Comunicació de no permetre la participació de aquests mitjans a les rodes de premsa i l'insta a que prengui les mesures oportunes perquè aquests mitjans de comunicació puguin tornar a participar activament en elles.





En aquest sentit, l'organisme se suma a la petició de mitjans com Catalunyapress, que fa mesos es va dirigir a la Secretaria d'Estat de Comunicació (SEC) per demanar que se segueixi oferint als 350 mitjans locals, sectorials i especialitzats i comarcals de tota Espanya la possibilitat de seguir participant de manera virtual a les rodes de premsa posteriors als Consells de Ministres i que es respecti el dret a preguntar als professionals. En compliment de l'Agenda 2030 que entén que la digitalització de el sector en l'àmbit de la comunicació és un aliat contra el canvi climàtic.







