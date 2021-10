Retiren de mercat més de 3.300 quilos menjar de gossos en mal estat a Lleida

Recurs gos @ep





La Guàrdia Civil ha immobilitzat en magatzems i distribuïdores de la província de Lleida 3.335 quilos d'aliment per a gossos per trobar-se en mal estat i que podrien provocar seriosos problemes digestius als animals, en una operació en què investiga a sis persones per presumptes delictes de falsedat documental i apropiació indeguda.





Entre les sis persones investigades hi ha venedors, transportistes i personal autoritzat per a la gestió integral de residus no perillosos, ha informat la Guàrdia Civil aquest dilluns en un comunicat.





La investigació va començar quan l'empresa que fabrica l'aliment va denunciar davant la Guàrdia Civil que diversos lots rebutjats per no passar els controls de qualitat interns es trobaven a la venda en diferents locals comercials de la província de Lleida.





El fabricant d'aquest aliment per a gossos va contractar una empresa autoritzada per a la destrucció de l'aliment en mal estat, però després d'una sèrie de subcontractacions es va perdre la traçabilitat el lot, que havia d'haver estat destruït.





Els agents del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil de Barcelona i de Lleida van detectar aquest lot posat a la venda en diferents locals comercials de Lleida.