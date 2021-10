Gairebé 7 de cada 10 espanyols ha pensat alguna vegada que podria morir per Covid-19

El 65% dels espanyols ha pensat alguna vegada que podria morir per coronavirus, el que suposa que ha augmentat aquesta por en la població espanyola respecte a novembre de l'any 2020, quan un 58 per cent admetia haver tingut aquest temor, segons es desprèn de l' V Baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) monogràfic sobre 'Efectes i conseqüències del coronavirus'.





Vacuna Covid-19 @ep





L'estudi, basat en més de 3.097 entrevistes i realitzat del 11 al 30 de setembre, mostra que el 61,6 per cent ha tingut por a emmalaltir des que es va declarar la pandèmia; un 52 per cent por per no recuperar la seva vida tal com era abans de la pandèmia; i el 40 per cent ha sentit dolor per la pèrdua d'algun familiar, amic o conegut a causa del coronavirus.





Novament, molt centrat en la salut mental dels espanyols durant la pandèmia, s'observa que el 56 per cent de la població no està deprimit encara que sí, de vegades, se sent trist; de la mateixa manera, un 60 per cent no se sent sol mai, tot i que sí se sent preocupat de vegades.





Un 54% afirma sentir-se a vegades tens o ansiós davant el 25 per cent que no se sent mai així i el 14% que diu estar gairebé sempre en aquesta situació; mentre que de vegades el 34 per cent se sent deprimit, mentre un 28 per cent se sent sol. És positiu que només el 9 per cent afirmi sentir-se sempre preocupat, un 4 per cent trist i un 3 per cent deprimit.





Preguntats per aquests mateix sentiment durant l'última setmana, un 62 per cent afirma que en cap moment o gairebé en cap moment s'ha sentit deprimit, un 72 per cent no s'ha sentit sol i un 53 per cent no ha estat trist; mentre que en algun moment la meitat de la població s'ha sentit preocupat, i el 36 per cent trist o estressat.





Al costat positiu, tot o gairebé tot el temps, o bona part del temps, el 66,6 per cent afirma haver-se sentit feliç; relaxat (61%), ha tingut la sensació de gaudir de la vida (59%); s'ha sentit ple d'energia i vitalitat (56%); i s'ha sentit realment descansat a l'aixecar-se pels matins (52%).





La crisi del coronavirus ha tingut efectes en la salut emocional de tota les persones, segons afirma el 80 per cent de la població; mentre que el 17,5 per cent considera que només s'han vist afectats els que l'han patit directament.





No obstant això, només el 11,4 per cent ha demanat ajuda d'un professional a causa del seu estat d'ànim o situació emocional; el mateix percentatge de població que ja recorria a un especialista abans de ser declarada la pandèmia. D'aquests, un 58,6 per cent ha acudit al psicòleg, un 31,7 per cent ha anat al metge de capçalera, un 22,4 per cent al psiquiatre i un 2,3 per cent al terapeuta.





Preguntats per si algun familiar ha hagut de recórrer a alguna ajuda professional a causa del seu estat d'ànim o situació emocional, el 22 per cent ha contestat afirmativament. Sent novament el psicòleg el professional més demandat (75%), seguit del psiquiatre (26%) i el metge de capçalera (12%).