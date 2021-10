Yolanda Díaz demana a PSOE que "s'aclareixi" sobre la reforma laboral: "Estan donant declaracions diferents"

Yolanda Díaz @ep





La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha demanat al PSOE, com "una altra part majoritària de Govern", que "s'aclareixi" en el debat sobre la derogació de la reforma laboral del PP. "Sobretot perquè estan donant declaracions diferents", ha apuntat.





En declaracions als mitjans després d'inaugurar aquest dilluns a Santiago el fòrum 'Diàlegs per al futur de l'envelliment', esdeveniment en el qual col·laboren diferents institucions com el Parlament Europeu, Díaz ha criticat que hi hagi "una part de Govern que segueix discutint a dia de avui els continguts "sobre la modificació de la legislació laboral.





Així, preguntada sobre la convocatòria de la taula de seguiment del pacte de coalició que va reclamar Unides Podem després de denunciar "ingerències" de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la vicepresidenta segona ha demanat "deixar treballar els negociadors", encara que ha reconegut que aquests contactes es produeixen en un "moment delicat".





"Perquè no només és que estiguem parlant d'un acord de Govern a què ens han acompanyat forces polítiques en aquesta investidura, sinó que ens acompanya la convicció que el model laboral del PP no serveix per al moment actual", ha explicat Díaz.