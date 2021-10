Els actors de Friends reaccionen a la mort de James Michael Tyler

La mort de James Michael Tyler als 59 anys ha commocionat tots els fans d'aquella sèrie que va revolucionar la ficció en els 90. Friends va ser un fenomen social que va traspassar fronteres i molts recorden el personatge que va interpretar: Gunther, el gerent de Central Perk i el setè amic de l'entranyable colla.





Els actors que el van acompanyar en aquesta aventura han trigat molt poc a reaccionar a la seva mort, que per desgràcia ha arribat massa ràpid:





Jennifer Aniston, que va donar vida a Rachel Green, ha publicat un missatge a Instagram recordant al seu amic:









"Friends no hauria estat el mateix sense tu. Gràcies per riure que vas portar a el programa ia totes les nostres vides. Et trobarem molt a faltar", ha dit l'actriu en el seu compte d'Instagram.





Courtney Cox, que va interpretar a Monica Geller, també ha recordat al seu company. A través d'un missatge a Instagram, ha assenyalat que la "gratitud que té per haver-lo conegut" és comparable a la "gratitud que va portar tots els dies en el rodatge". "Descansa en pau James", conclou l'actriu d'Alabama.





Lisa Kudrow, que va interpretar a Phoebe Buffay, també ha reaccionat a través d'Instagram amb un concís: "James Michael Tyler, et anem a trobar a faltar. Gràcies per haver estat aquí per a tots nosaltres".





























David Schwimmer, que va interpretar a Ross Geller a la mítica sèrie ha agraït a James que interpretés "un paper tan meravellós i inoblidable en Friends" i que fos "un cavaller de gran cor". "Et estranyarem, amic", ha lamentat.

Finalment, Matt Leblanc, que es va posar en la pell de Joey Tribianni, ha publicat un curt missatge amb una fotografia al costat del seu amic a Instagram: "Vam riure molt amic. Es t'estranyarà. DEP el meu amic", ha escrit a la xarxa social.





Qui ho ha reaccionat a través de les xarxes ha estat Mathew Perry. Encara que tampoc és necessari.