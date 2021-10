Catalunya tornarà quatre milions d'euros per les multes de el primer estat d'alarma, declarat inconstitucional

Joan Ignasi Elena @ep





El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha explicat aquest dilluns que el Govern tornarà als ciutadans els quatre milions d'euros de les multes ja pagades de el primer estat d'alarma a Catalunya, després de la sentència de Tribunal Constitucional que va declarar inconstitucional el confinament d'aquest període.





En una entrevista de TV3, Elena ha manifestat que en total les multes ja pagades pugen a 23.000, i que seran retornades perquè "la sentència és molt clara".





"Em sembla injust, perquè hi ha hagut molts incompliments, i aquestes persones haurien de respondre per aquests incompliments", ha afegit.





El Govern encara no ha definit com serà la devolució de les multes ja abonades, però el conseller ha destacat que és "complex" i que estan treballant en això.





El Govern ja va anunciar durant la setmana passada que ha creat un equip de treball per procedir a la devolució de totes les multes imposades als ciutadans durant el primer estat d'alarma i anul·lar els expedients que seguien sent tramitats per l'administració.