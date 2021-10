Canàries adquirirà habitatges prefabricats de fusta per acollir les més de 150 famílies que s'han quedat sense llar

@EP





La Conselleria d'Obres Públiques, Transports i Habitatge de Govern de Canàries ha identificat ja, a través de la tasca de la xarxa de treballadors socials a l'oficina d'atenció als afectats, a un total de 154 famílies que han perdut el seu únic habitatge a arran de l'erupció volcànica de Cumbre Vieja, una xifra que pujarà a mesura que recollint més dades.





Així ho ha avançat en roda de premsa el conseller, Sebastià Franquis, després de reunir-se amb el Consell de La Palma i els ajuntaments afectats, subratllant que aquestes famílies són "la prioritat" perquè estan en "emergència habitacional", i a partir d'aquí, hi haurà un tracte diferenciat "cas per cas" perquè hi ha molta varietat entre els afectats, que compten amb segones residències o habitatges turístics.





Per això, per tractar d'accelerar la posada a disposició d'habitatges, ha anunciat que l'Executiu va a adquirir unes 200 habitatges prefabricats --de fusta i dos o tres habitacions-- per al que espera la cessió de sòl dels consistoris de Tazacorte , Los Llanos de Aridane El Paso i el mateix Cabildo.





Les primeres seran al voltant de 30 que es van a aixecar al municipi del Pas, amb obres que arrencaran la setmana vinent.





Des de l'Executiu s'ha optat pel model de fusta perquè s'adapten millor a l'entorn --de fet ja hi ha diverses en l'illa-- que les de tipus 'contenidor', que per ara, estan descartades.