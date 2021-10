El Banc d'Espanya alerta que la recuperació econòmica és "incompleta" enfront de la resta de països

Pau Herández de Cos @ep





El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, ha anticipat aquest dilluns al Congrés una "revisió significativa a la baixa" de les previsions de creixement de PIB per a aquest any i ha assenyalat que la recuperació de l'economia espanyola després de la crisi provocada per la pandèmia de Covid-19 és "clarament incompleta" davant de la de la resta de països.





Tot això en un escenari, ha incidit, d'"elevada incertesa", en el qual al desenvolupament de la pandèmia se li suma, ha assenyalat, la tendència inflacionista i "colls d'ampolla" en les cadenes de subministrament, per l'escassetat de recursos i l'encariment dels preus d'energia.





Fins al moment, la recuperació de l'economia global és incompleta, ha assenyalat, però en el cas d'Espanya, especialment en comparació amb els països del seu entorn, és "més clarament incompleta", ja que a l'acabar la primera meitat d'any Espanya presenta una bretxa de 8,4 punts percentuals en el seu PIB respecte al de finals de 2019, quan a la zona euro es limitava a 2,5 punts.





Així ho ha manifestat durant la seva compareixença davant la Comissió de Pressupostos de Congrés, a la qual ha acudit per iniciar la ronda de compareixences d'alts càrrecs amb motiu de la tramitació a la Cambra del projecte de Pressupostos Generals de l'Estat de 2022.





ASSENYALA QUE EL CREIXEMENT EN ELS PGE ÉS UN PUNT SUPERIOR





A l'analitzar els principals trets del projecte, Hernández de Cos ha assenyalat com el quadre macroeconòmic a partir d'el qual s'elaboren els comptes estableixen un creixement del 6,5% i del 7% per a aquest any i el següent, una taxa mitjana de creixement gairebé un punt per sobre del consens dels analistes per a tots dos exercicis.





En el cas particular de la inflació, ha assenyalat com el deflactor recorregut pel consum privat es queda enl 1,3%, "només dues dècimes menys que al setembre", ha dit, el que implicaria, en cas de fer una actualització sobre la base de la mateixa, una revisió de més de 0,5 i 1 punts percentuals per als dos anys.





També ha destacat l'efecte que podria tenir el manteniment en el temps de l'alça en els preus de l'energia, que en el cas de l'electricitat arribaria a aconseguir entre dos i tres dècimes de PIB al cap de tres anys en cas de consolidar-se un augment permanent del 10%.