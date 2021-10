TV3 retira un gag de 'Bricoheroes' per un comentari masclista sobre la reina Letizia

Vicent Sanchis, el director de TV3, ha decicit retirar el gag @ep





TV3 ha retirat abans d'emetre un gag sobre la reina Letizia de l'espai d'humor 'Bricoheroes' --en un capítol emès per Youtube i que el proper any es preveu emetre també per TDT--, al considerar que era un contingut "no apropiat "per a una televisió pública, ha dit el seu director, Vicent Sanchis, en declaracions a la cadena.





La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha dit en un tuit: "Presentar un gag o un acudit com transgressor i irreverent recorrent al masclisme de tota la vida ... el 2021".





En una sèrie de tuits, Peyu --un dels presentadors del programa al costat de Jair Domínguez - ha lamentat que l'emès finalment no és exactament el que van crear per al primer capítol de la tercera temporada: "Hem d'acatar però no estem d' acord ".





Peyu ha explicat el gag: en un context d'humor negre, dues persones tancades en un taller juguen a imaginar-se que un dia seran milionaris i un diu que "li agradaria que es la chupase Letizia Ortiz", un gag que, segons ell, TV3 considera que és masclista i que una televisió pública no pot emetre.





El còmic ha dit que és una fantasia d'un personatge milionari: "Evidentment algú la pot trobar masclista, però desgraciadament i precisament els milionaris que coneixem tots no solen ser gent de valors massa respectables".





VICENT SANCHIS





En declaracions a TV3, Sanchis ha subratllat que "no es tracta d'un cas de censura" sinó de debatre quins límits existeixen per a la emissió en una televisió pública, i ha afegit que és un gag que ofèn a molta gent sense necessitat.





Sanchis ha dit que el gag continuava amb una "nova broma" en referència a la filla menor de la reina --que Peyu ha assegurat que des del primer moment van decidir retirar els propis presentadores--, i ha subratllat que no és per una qüestió institucional amb la Família Reial, sinó que haguessin actuat igual davant de qualsevol dona i filla menor.





En declaracions a Catalunya Ràdio, Sanchis ha dit que el gag té "un tiratge que alguns poden considerar masclista i misògina, i fins i tot pedòfila", i que això és una frontera que en una televisió pública no es pot creuar.





RETIRADA A TV3





Peyu, si fil de tuits, ha recordat que la segona temporada del programa va ser retirada de la reemissió a TV3 després d'un expedient de Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) per publicitat indeguda: "Estic plenament convençut que sense la polèmica del juliol passat el gag d'avui referent a Letizia Ortiz s'hagués emès sense problemes, de la mateixa manera que s'han emès altres gags irreverents ".





"Retirar contingut per evitar problemes legals ho puc entendre, però no puc compartir de cap manera retirar contingut només per estalviar-se problemes polítics. No ens havia passat mai fins ara i, en aquest sentit, vull agrair a TV3 que hagi estat així", ha afegit l'humorista.





Tot i això, ha criticat que amb aquesta decisió "la censura es produeix per la por a generar soroll. Soroll que generaran els mateixos de sempre i, retirat aquest gag, trobaran qualsevol altra excusa per exigir que es retiri el programa o la dimissió d'algú ".