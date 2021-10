Polònia amenaça a Brussel·les amb la "tercera guerra mundial" si bloqueja els fons

Mateusz Morawiecki @ep







El primer ministre de Polònia, Mateusz Morawiecki, ha assegurat que la Comissió Europea posa "una pistola al cap" del seu Govern perquè compleixi les exigències en matèria de reformes i Estat de Dret, considerant que un hipotètic bloqueig dels fons de recuperació suposaria deslligar la "tercera guerra mundial".





Brussel·les ha posat sobre la taula mesures tant polítiques com econòmiques per pressionar les autoritats poloneses, que se senten víctimes d'un "xantatge", com va exposar la setmana passada Morawiecki primer davant l'Eurocambra i després durant la cimera de caps d'Estat i de Govern .





L'Executiu comunitari encara no ha donat llum verda als fons de recuperació que li corresponen a Polònia -36.000 milions d'euros-, que s'arrisca també a perdre més diners procedents del bloc. Si Brussel·les consuma les seves amenaces i no hi ha fons, "defensarem els nostres drets amb totes les armes de què disposem", ha assenyalat Morawiecki en una entrevista publicada aquest dilluns pel 'Financial Times'. "Aconseguirem aquests diners abans o després", ha subratllat, assenyalant que és la Comissió Europea qui viola l'Estat de Dret al no recolzar un pla que Varsòvia va lliurar al maig.





"No ens anem a rendir, no renunciarem a la nostra sobirania per aquesta pressió", ha afegit. Morawiecki, el Govern ha amenaçat de torpedinar altres negociacions com les del paquet climàtic, creu que Polònia ja està sent víctima d'un tracte "discriminatori", si bé ha considerat "molt satisfactoris" els contactes bilaterals mantinguts al marge de Consell de dijous i divendres amb diversos líders.





Per Morawiecki, "el més intel·ligent" seria que la Comissió Europea reculés, per exemple fent marxa enrere a la petició de multes dictada al setembre des de Brussel·les per accelerar la retirada del règim disciplinari impost contra els jutges a Polònia. "Afortunadament, és un procés polític. I els processos polítics poden detenir els polítics", ha esgrimit Morawiecki, que de nou ha defensat que Polònia està "en procés" d'eliminar el controvertit règim disciplinari, "finalitzant els detalls" de la nova llei i "recollint una majoria" que la recolzi. El seu pla passa per concloure aquests canvis aquest mateix any.





NO HI HAURÀ 'POLEXIT'





Morawiecki també ha aprofitat l'entrevista per insistir que "no hi ha risc de 'Polexit'", com s'ha batejat a la hipotètica sortida de Polònia de la Unió Europea, un temor recurrent que s'ha disparat després de la recent sentència de Tribunal Constitucional que posa en qüestió la primacia del Dret comunitari sobre el nacional.





En aquest sentit, ha recalcat que "el 88 per cent dels polonesos volen romandre a la UE" i, d'aquests, la meitat serien votants del partit Llibertat i Justícia (PiS), la formació ultraconservadora governant. "Estem absolutament convençuts que Polònia vol quedar-se", ha dit. L'oposició, amb l'expresident del Consell Europeu Donald Tusk al capdavant, ha acusat el Govern de remar en contra de la UE i de posar en risc la continuïtat de país en el bloc. Per a l'executiu, aquesta visió només té fins electoralistes.