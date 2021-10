La policia busca la cantant Hanna i al seu nòvio per agredir dos homes a l'sortir d'un bar

La Policia Nacional i Local de Coslada estan intentant localitzar a la cantant Ana Isabel Iglesias Ferrer, coneguda amb el nom artístics de Hanna, i al seu nuvi perquè estant junts el divendres aquest va agredir dos homes a la sortida d'un bar d'aquesta localitat, han confirmat fonts policials.





















Tot va començar aquell dia a la nit en un bar situat al número 11 del carrer de Doctor Michavila de Coslada. Segons les primeres investigacions, Hanna --coneguda per cantar el tema oficial de la Volta Ciclista a Espanya el 2007-- i el seu nòvio van començar a discutir amb to aspre a la cafeteria. Per això, dos amics i clients de el local van intervenir per evitar un enfrontament físic.











Llavors, la parella de Hanna, un home alt molt corpulent va colpejar a la porta a un dels clients al cap, caient a terra. Una testimoni va assegurar que la dona no va tractar de frenar la seva parella i que el va incitar a seguir pegant a l'home que es va acostar a ells, segons ha publicat avui el diari 'El Mundo'.





L'agressor i la cantant van marxar acceleradament de el local però l'amic de l'agredit va seguir increpant pel que havien fet. Gairebé a l'arribar a un hotel proper, la parella de l'artista va donar un cop de puny a aquest segon home, que va caure a terra un cop al cap contra la vorada.

Agents de la Policia Local de Coslada van arribar minuts després a el lloc i van atendre la segona víctima, Félix, de 59 anys que sagnava pel cap i tenia problemes de sensibilitat a les cames, pel que va ser traslladat a l'Hospital de la Princesa de Madrid amb pronòstic greu. No obstant això, la seva evolució a l'hospital ha estat molt favorable i va ser donat d'alta ahir.





L'altre agredit, Manuel, de la mateixa edat, que va perdre el coneixement després de l'atac, va ser evacuat més lleu a l'Hospital de Coslada, on va sortir el dissabte després de ser suturat amb 10 puntes d'una bretxa al cap.





Els agents locals van intentar localitzar el suposat agressor i la seva nòvia pels voltants de el lloc i per casa de Coslada sense èxit.





Al tractar-se de lesions importants, la investigació ha recaigut en mans de la Policia Nacional, ha confirmat a Europa Press una portaveu de la Prefectura Superior de Madrid.