Què se n'ha fet dels "famosos" gossos de La Palma?

Els gossos atrapats per la lava en Todoque (La Palma), que van ser rescatats per un grup de persones anònimes abans que ho fes una empresa de drons, estan en "perfecte estat" i "ja estaven prèviament bé de salut".





Així ho ha assegurat aquest dilluns a Efe el director general dels Drets dels Animals, Sergio García, que apunta que "ara el que queda és determinar què es fa amb ells", una decisió que "correspondrà a l'administració competent, el Cabildo en aquest cas, basant-se l'informe faci el Seprona".





"Entenc que la revisió dels animals anirà a càrrec dels veterinaris que estan col·laborant amb el Pla d'Emergències Volcàniques de Canàries (Pevolca)", ha manifestat García, que considera que "una vegada que es determini que estan bé físicament, el Seprona , com a autoritat competent, haurà de determinar què fer amb ells".





En aquest cas, segons García, "els animals estan bé pel que expliquen i la majoria d'ells estan identificats", de manera que "segurament tornaran amb els seus propietaris".





EL PLA "SECRET"





Es tracta, ha precisat, de "sis gossos pel que nosaltres sabem" i "no tenim ni idea de com va ser el rescat", el que sap és que "en aquest cas van cridar a veterinaris, van donar una ubicació i allà hi havia els animals fora de la zona de perill, de la zona de lava on s'havien quedat reclosos".





A partir d'aquí, indica, "tota la resta poden ser especulacions i jo crec que arribarà un dia en què ens assabentem de com va anar tot".





"A mi el que realment m'importa és que els animals estan bé, que la seva situació és bona, juntament amb la resta d'animals que han patit també com els milers de persones, a causa de la situació en què es troba ara mateix La Palma", ha declarat.





"ARA TOCA AJUDAR"





Per això, "ara toca ajudar i fer tot el possible perquè aquests animals estiguin el millor possible i, per descomptat, les persones, que en aquest cas moltes vegades van haver de deixar-los enrere", ha afegit.





La investigació del rescat dels animals es tracta d'una qüestió que "ha de fer en aquest cas l'administració competent que seria Guàrdia Civil, Seprona o Policia Nacional", ha afirmat García.





"La nostra competència no és investigar qui els va treure d'allà, sinó saber que estan bé i ajudar-los en tot el que sigui possible", així com "a l'altre centenar aproximat d'animals que actualment estan en el centre de protecció animal improvisat, que s'ha creat en Els Plans per ajudar-los perquè estaven perduts o havien fugit", ha precisat.