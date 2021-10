FOTOS. Així és la nova oficina que Puigdemont, Comín i Ponsatí han obert al centre de Barcelona

@EP





L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els exconsellers, Toni Comín i Clara Ponsatí, han obert aquest dilluns una oficina europarlamentària d'atenció als ciutadans a Barcelona amb l'objectiu que "el contacte entre polítics i ciutadans pugui ser constant" durant tot el mandat.





"Vivim en l'exili, però no podem permetre que la repressió ens impedeixi apropar-nos i escoltar els nostres conciutadans", expliquen en un missatge a Twitter recollit per Catalunyapress, on concreten que l'oficina està al carrer Bonaire número 2, a la banda de la plaça de les Olles de la capital catalana.

De fet, destaquen que l'oficina s'ubica "en l'únic edifici que va quedar dempeus al barri de la Ribera que Felip V va fer enderrocar després de 1714, per la qual cosa és un símbol més de resistència i lluita per la llibertat".





També consideren una contradicció que, com eurodiputats, tinguin el finançament i la capacitat d'obrir una oficina a Catalunya i, en canvi, no la puguin visitar "lliurement" per por de ser detinguts si trepitgen territori espanyol.





Així, reivindiquen que si poden obrir aquesta oficina "és gràcies al fet que el dret europeu preval sobre el dret espanyol, com va quedar demostrat amb la sentència del TJUE del 19 de desembre de 2019", cosa que esperen que es demostri de nou com més aviat.





Asseguren també que des de l'oficina pretenen seguir lluitant per aconseguir "un Estat català independent i exemplar dins de la família europea en defensa dels drets fonamentals".





L'oficina estarà oberta de dilluns a divendres, excepte festius, i està previst que retransmetin els actes que organitzen al Parlament Europeu, i que, periòdicament, facin actes de petit format en connexió amb Brussel·les.





PROVEÏDORS CATALANS



Després de reivindicar que han aplicat el principi de consum estratègic, han concretat que els seus proveïdors de telèfon, energia i d'assegurances són empreses catalanes sense vincle amb l'Ibex-35: "El camí cap a la independència també és un camí de desconnexió dels grans poders econòmics de l'Estat espanyol. Debilitar-los és enfortir-nos".





A més, demanen a les empreses amb les quals treballen que els facturin en català i afegeixen que els agradaria que totes les institucions actuessin "amb el mateix propòsit en defensa de la sobirania de Parlament" i del català.