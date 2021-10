VÍDEO. Científics informen d'una nova boca eruptiva en el flanc del volcà de La Palma

@Instituto Vulcanològic de Canàries





L'Institut Vulcanològic de Canàries (Involcan) ha informat aquest dilluns que s'ha obert una nova boca eruptiva en el flanc del volcà en erupció Cumbre Vieja, a La Palma.

En les seves xarxes socials, en què ha informat que a les 9.25 hores d'aquest dilluns s'ha produït un col·lapse parcial del con que ha deixat exposada una gran font de lava, Involcan també ha mostrat en un altre vídeo l'erupció vista des de Tacande, des d'on es veu gran emissió de gasos, cendra i lava.

Així mateix mostra com la lava continua sortint a borbolls i destaca que l'activitat és "molt violenta" a la boca central, en el flanc s'ha obert una nova boca eruptiva.

Involcan també ofereix imatges de l'erupció des del barri de Las Manchas, de Los Llanos de Aridane, així com un desbordament de lava des de la zona de Tacande, a El Paso, on un equip d'aquest centre d'investigació ha col·locat aquest dilluns un escàner per a la xarxa de detecció de diòxid de sofre.