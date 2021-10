L'Institut Metropolità del Taxi decidirà el futur de les càmeres de seguretat als vehicles

@EP





Els Mossos d'Esquadra han comptabilitzat 19 denúncies per robatoris amb violència i 49 per furts a taxistes aquest any -des de gener fins setembre- a la ciutat de Barcelona.





Fonts coneixedores han explicat a Europa Press que aquest dilluns s'han reunit Mossos i representants d'ÉliteTaxi davant la inseguretat que manifesta el col·lectiu pels presumptes robatoris i agressions sofertes en les últimes setmanes i per demanar que s'instal·lin càmeres de seguretat en els vehicles.





En relació als robatoris amb violència a taxistes, el 2019 es van comptabilitzar un total de 51 denúncies, la xifra va baixar a 24 en 2020 i aquest 2021 ja s'han denunciat 19 casos.

Sobre els furts, Mossos va tenir constància de 141 furts a taxistes de la ciutat en 2019; 74 el 2020 i aquest 2021 ja s'han comptat 49.





ÉLITE TAXI



Per la seva banda, el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha explicat a Europa Press que els Mossos estan a favor d'instal·lar càmeres de seguretat a l'interior dels taxis "sempre que es compleixin els requisits de protecció de dades", ja que reforcen la seguretat.





"A ells també els facilita molt la feina quan hi ha un robatori o un furt reconèixer la persona a través de les imatges, però la decisió final d'instal·lar càmeres està en mans de l'Institut Metropolità del Taxi (Imet)", ha afegit.





Álvarez ha manifestat que a partir del 15 de novembre els Mossos s'impartiran cursos de prevenció exclusius per als taxistes i que faran reunions periòdiques cada tres o quatre mesos amb ells per "anar valorant els avanços".