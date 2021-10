PSOE i Unides Podem tracten d'apaivagar la seva crisi en la reunió de seguiment de l'acord de Govern

Alberto Rodríguez, parlamentari de la formació estatge / @EP







La reunió de la taula de seguiment de l'acord de Govern entre PSOE i Unides Podem ha començat passades les 19:30 hores d'aquest dilluns al Congrés dels Diputats, en plena crisi entre els dos socis de l'Executiu per la futura reforma laboral i la retirada de l'escó al parlamentari de la formació estatge Alberto Rodríguez.





Per part del PSOE ha acudit a la reunió el ministre de Presidència, Félix Bolaños; la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero; el portaveu del PSOE al Congrés, Héctor Gómez; i la vicesecretària general de PSOE, Adriana Lastra.





En representació de Unides Podem no ha assistit la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que està representada pel seu cap de gabinet, Josep Vendrell, i pel secretari d'Estat d'Ocupació, Joaquín Pérez.





A més estan presents la secretària general de Podem i ministra de Drets Socials, Ione Belarra; la número dos del partit i ministra d'Igualtat, Irene Montero; i el portaveu al Congrés Unides Podem, Pablo Echenique.





ELS ANTECEDENTS





Després de la formació de Govern de coalició, PSOE i Unides Podem acordar un 'Protocol de funcionament, coordinació, desenvolupament i seguiment' que estableix la creació de dues taules, una per a coordinar el Govern i una altra per a l'acció parlamentària, encarregades de vetllar pel compliment dels objectius pactats, unificar criteris i consensuar posicions polítiques.





La d'aquest dilluns és la cinquena reunió que s'ha conegut de la taula de seguiment de l'acord de Govern després de les celebrades al febrer, març i juliol de 2020 i al gener de 2021.





MALESTAR PODEM PER LA REFORMA LABORAL





Unides Podem sol·licitar aquesta nova trobada divendres passat, quan va traslladar el seu malestar pel paper jugat per la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño (PSOE), en la negociació de la reforma laboral, que en l'últim any ha liderat la ministra de Treball.





A més, els socis de Unides Podem insisteixen derogar completament l'actual reforma laboral de PP i temen que els socialistes mantinguin algunes de les mesures, mentre que al PSOE recalquen que la idea és que hi hagi "una nova reforma laboral", sense entrar en la "terminologia".





La relació entre els dos socis de Govern s'ha ressentit també per la decisió de la presidenta de Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, de retirar l'escó al parlamentari de la formació morada, Alberto Rodríguez, per la seva condemna després de copejar a un policia.





Podem ha demanat la dimissió de Batet, mentre que Rodríguez (que ha abandonat la militància en la formació estatge) ha descartat finalment querellar-se contra la presidenta de Congrés, tot i que recorrerà la condemna per recuperar l'escó.





A la primera taula celebrada per al seguiment de l'acord de Govern, el PSOE i Unides Podem abordar les desavinences a compte de l'aprovació de la llei de llibertat sexual, coneguda com la llei del "sí és sí", mentre que a la de l'any passat mes de gener van analitzar la resposta a la pandèmia i van planificar el nou any.