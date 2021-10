El Parlament aprova una proposta per dignificar les persones transexuals

@EP





El Parlament ha aprovat una proposta de resolució presentada per ERC en la qual insta el Govern a incorporar "mecanismes de reparació històrica per a les persones transexuals" quan es desenvolupi "la llei catalana de protecció dels drets de les persones trans".





La resolució ha estat aprovada per àmplia majoria a la comissió d'igualtat i feminismes del Parlament i en el text es reconeix que hi ha "dones trans que van patir repressió i marginació, tant social com laboral, que els va deixar sense recursos".





Es reconeix també "el sofriment causat a les persones trans per la violència sistèmica i la vulneració de drets" i posa per escrit una disculpa a la comunitat trans "com a signe de reparació històrica i institucional".





La proposta de resolució d'ERC tenia com a finalitat recollir una reivindicació històrica de la Federació Plataforma Trans amb l'objectiu de compensar i reconèixer aquest col·lectiu.