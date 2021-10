Descobreix com ens afecta la "basuraleza"

@EP





Restes de fàrmacs, nicotina i cafeïna són els compostos contaminants "invisibles" més comuns diluïts en aigua en els espais naturals, d'acord amb les dades facilitades aquest dilluns a la presentació d'un informe sobre contaminació difusa, part del projecte 'Ciencia Libera'.





El document està inclòs entre les anàlisis que es presentaran i debatran des d'aquest dilluns fins divendres que ve en la primera 'Setmana Viva' del projecte Libera, impulsat per SEO/BirdLife i Ecoembes després de la recollida de deixalles conceptuades com a "basuraleza" en les denominades com a àrees importants per a la conservació de les aus i la biodiversitat a Espanya (IBA).





Perquè els resultats fossin representatius, el projecte va seleccionar gairebé un terç del total d' IBA identificades "amb una distribució homogènia tant per ecosistemes com per regions" on van ser recollides gairebé 2.600 mostres diferents.

Maria Dulsat, investigadora de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudi de l'Aigua (IDAEA-CSCI) ha explicat aquest dilluns que l'increment de "basuraleza" en el medi ambient no es produeix només per l'abandonament de residus visibles per part dels ciutadans, sinó que també es pot distingir "basuraleza invisible i basuraleza antiga".





ELS TIPUS DE "BASURALEZA"





A la "basuraleza visible", la classificació de residus està encapçalada per peces de plàstic d'entre 2,5 i 50 centímetres, seguida per burilles, tovalloletes humides, plàstics d'entre 0 i 2,5 centímetres, materials de construcció, bosses i embolcalls, cordes i cordills, llaunes de beguda i trossos de paper i cartró.





Respecte a la "invisible", es deu a la contaminació difusa produïda per "fonts puntuals, com una canonada que aboca directament a una massa d'aigua" per exemple, encara que la seva tipologia també és "molt variada" i "en la major part dels casos" producte de la degradació dels mateixos residus humans, des de microplàstics a compostos químics presents en els fàrmacs.





Finalment, la "basuraleza antiga" inclou vestigis de productes que es van prohibir "precisament per la seva capacitat contaminant" i persisteixen en el medi ambient decennis després d'haver caigut en desús, el que "evidencia l'abast del problema".





ELS ADDITIUS EN PRODUCTES PLÀSTICS, ELS MÉS "POPULARS"





Segons el document, la majoria de contaminants identificats, un 46% dels materials recollits, són "additius emprats en productes plàstics" d'una gran varietat de sectors: des de la indústria tèxtil al cautxú, passant per materials de construcció, pintura o sanitaris, entre d'altres.





Les deixalles físiques han estat recollides en totes les àrees estudiades mentre que els microplàstics han aparegut en el 74% de les analitzades en mostres d'aigua corresponents a 129 IBA.





A nivell químic, les mostres d'aigua recollides van analitzar la possible presència de fins a 119 contaminants -escollits per la seva toxicitat i la seva repercussió negativa en els ecosistemes-, dels quals han aparegut 59 compostos, incloent-hi els fàrmacs, nicotina i cafeïna.

En les mostres de sòls, també han aparegut diferents contaminants, des de metalls a plaguicides, passant per plastificants.





L'estudi conclou que "més enllà de la producció de plàstic", cal avançar "ràpidament" cap a una economia completament circular incorporant per a això a sectors que actualment no compten amb sistemes de gestió, com el tèxtil, reforçant la implicació del conjunt de productors i desenvolupant iniciatives de conscienciació ciutadana.