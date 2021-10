Rubén Guijarro: “M'agradaria consolidar la dignitat a Badalona”

Signatura de l'acord de govern a Badalona/ @PSC_Badalona





L'aparició de Xavier García Albiol als anomenats papers de Pandora ha forçat una moció de censura a Badalona i Rubén Guijarro serà investit alcalde el 8 de novembre, amb els vots de l'oposició actual.





El PSC liderarà l'Alcaldia de Badalona després de l'acord d'aquest dilluns per la tarda entre PSC, comuns , ERC i Junts que es presentarà públicament els propers dies.





Guanyem Badalona recolzarà la moció i ha afirmat en un tuit que està obert a entrar al govern municipal, per a això ha emplaçat el PSC a negociar un programa i un "lideratge plural".





Rubén Guijarro: “Aquesta vegada la cosa no va de partits ni de cadires a Badalona”





El proper alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, té 39 anys, és un gran apassionat del futbol i va créixer al barri de Llefià. Va començar la seva militància a les joventuts del PSC i va ser càrrec de confiança abans que regidor el 2015, convertint-se en l'home fort del PSC a Badalona després de l'accidentada sortida de l'exalcalde Àlex Pastor.





En una entrevista recent al Punt Avui, Guijarro afirmava que “estem en què probablement és la crisi institucional més greu de la nostra democràcia a Badalona i crec que tothom ha pres consciència que les conductes com les que ha tingut l'actual alcalde no són acceptables, per tant, més enllà de les diferències polítiques dels diferents grups, el que hi ha és un interès perquè l'ombra de la corrupció desaparegui de Badalona i obrir un nou temps allunyat de la vergonya que estem vivint dies".



Preguntat sobre si havia parlat amb Albiol, Guijarro afirma "no he pogut. Ho he intentat i no ha estat possible" però que si haguès parlat amb ell afirma: "M'hauria agradat dir-li com de malament ho està fent a la ciutat i la dolenta imatge que estem donant, i que és millor apartar-se”.



Guijarro ha descartat completament tornar a donar el seu suport a un candidat del PP alternatiu perquè per a ell "hem de trencar aquesta etapa que ha tacat el nom de la ciutat i recuperar la normalitat institucional".



Sobre el pacte amb la resta de forces polítiques afirmava: “prioritzarem Badalona, actuant amb responsabilitat. Els acords signats per setze regidors així ho deixen clar. Tots ens comprometem que els temes supramunicipals no afectaran aquest nou camí que ha d'enfilar la ciutat”.



Sobre les primeres accions del seu nou govern. Guijarro ho té clar: "M'agradaria consolidar la dignitat. Assentar les bases d'una ciutat que mira al futur i entomar projectes clau com la zona de la Poza, els polígons industrials, la C-31, el hub de salut de Can Ruti... i fer una política de proximitat".