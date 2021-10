LaLiga vol ven els drets a Llatinoamèrica per 8 anys

@EP





Javier Tebas s'ha plantejat com a objectiu prioritari ampliar fins a l'extrem la durada dels contractes de la nova fornada de paquets de drets de retransmissió de LaLiga. Al mercat espanyol ja ha posat sobre la taula l'ampliació del límit fins als cinc anys, cosa que ha fet saltar les alarmes al regulador per l'impacte en la competència i en les possibilitats de Telefónica.





Ara afronta dues licitacions més en mercat estrangers i eleva fins als vuit anys en alguns dels casos. La CNMC no només assenyala aquest fet sinó que torna a reiterar que en no donar a conèixer les condicions en què es designa Mediapro com a agent comercialitzador, s'està incomplint el que estableix el 'decret llei del futbol'.





La Lliga afronta ara també la distribució en territoris dins l'Orient Mitjà, Àsia, Mèxic i Centreamèrica i Oceania, juntament amb Islàndia i el Regne Unit.





Tot i que La Lliga formula una sèrie d'arguments a favor d'aquestes durades tan prolongades, des de l'organisme presidit per Cani Fernández recomanen -aquests informes no són vinculants legalment per a la patronal dels clubs- ajustar-se, com a màxim, al màxim dels tres anys "per a afavorir aquesta concurrència més gran per part d'operadors no incumbents i nous entrants".





Al marge del termini dels contractes internacionals, la CNMC torna a posar el dit a la nafra respecte a l'aliança de Tebes i Mediapro, com a comercialitzador dels drets -fins ara exercia com a distribuïdor directe a través de BeIN Sports-. L'organisme lamenta que a la documentació s'inclogui el grup fundat per Jaume Roures com a entitat encarregada de promoure la distribució, sense participar com a operador interessat.





Al mercat domèstic, on La Lliga es juga bona part de la seva viabilitat econòmica, la patronal ha decidit estrènyer Telefónica i arraconar-la amb les noves condicions.