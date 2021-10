CaixaForum Barcelona explora una mirada col·lectiva i ecològica de l’art

@Fundació La Caixa





L’exposició La propera mutació, comissariada per Xavier Acarín Wieland, és la primera proposta expositiva de la temporada 2021-2022 de l’actual convocatòria de comissariat per a joves professionals del Programa de Suport a la Creació́ Artística de la Fundació ”la Caixa” a CaixaForum Barcelona.





La mostra presenta el treball de diverses generacions d’artistes que, a partir de l’objecte, s’endinsen en una perspectiva collectiva i ecològica per pensar com podem viure d’una altra manera. A partir de la metàfora del procés de mutació dels virus, del quals se’n parla tant en temps de pandèmia, l’exposició reflexiona sobre com la transformació profunda del món actual definirà la nostra capacitat d’adaptació, i propugna valors com la interacció, el mutualisme i la pluralitat.





Aplega 19 obres, datades des de finals dels anys 60 fins a l’actualitat, entre escultures, fotografies, installacions, obres sobre paper i audiovisuals, de 16 artistes, entre els quals hi ha Moisès Villèlia, Dora García, Nacho Criado, Francesc Torres, Gego, Antoni Llena, Joan Jonas, Àngels Ribé o Félix González-Torres





Per primer cop en un context expositiu, el visitant es podrà endur una plantilla de cub de l’artista Francesc Torres, que va fer a finals dels anys 60, amb la intenció de ser reproduïts de forma illimitada.





Inaugurada el passat 21 d'octubre, es podrà visitar fins el proper 13 de febrer de 2022.