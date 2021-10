L'EMA avala la dosi de reforç de la vacuna de Moderna en més grans de 18 anys

Moderna @ep





El Comitè de Medicaments d'Ús Humà (CHMP, per les sigles en anglès) de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) ha conclòs que es pot administrar una dosi de reforç de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna en persones de 18 o més anys.





Aquesta decisió es basa en les dades que demostren que una tercera dosi d'aquesta vacuna administrada entre 6 i 8 mesos després de la segona provoca un augment dels nivells d'anticossos en adults els nivells d'anticossos dels quals estaven disminuint. La dosi de reforç consisteix a la meitat de la dosi utilitzada per al programa de vacunació primària.





Les dades actuals indiquen que el patró d'efectes secundaris després del reforç és "semblant al que es produeix després de la segona dosi". El risc d'afeccions cardíaques inflamatòries o altres efectes secundaris molt rars després de la dosi de reforç "s'està vigilant amb cura".





A nivell nacional, els organismes de salut pública poden emetre recomanacions oficials sobre l'ús de les dosis de reforç, tenint en compte la situació epidemiològica local, així com les dades d'eficàcia emergents i les dades de seguretat de la dosi de reforç limitades.





A principis d'aquest mes, el CHMP va concloure que es pot administrar una dosi de reforç de la vacuna de BioNTech/Pfizer com a mínim 6 mesos després de la segona dosi en persones de 18 anys o més. A més, ha recomanat que s'administrés una dosi addicional de Pfizer i Moderna a les persones amb sistemes immunitaris greument debilitats, almenys 28 dies després de la segona dosi.





"Aquesta recomanació està recolzada per l´evidència clínica que una dosi de reforç de 50 ug indueix una forta resposta immunitària contra la COVID-19. Agraïm a l´EMA i al CHMP la seva revisió. Creiem que les vacunes d´ARNm estan ben posicionades per adaptar-se a l'evolució de l'epidemiologia del SARS-CoV-2, estem agraïts per l'oportunitat de proporcionar als individus de la UE una altra capa de protecció”, ha comentat el director general de Moderna, Stéphane Bancel.