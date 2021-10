Mor l'expresident sud-coreà Roh Tae Woo, aliat colpista i pioner després de la fi de la dictadura

Roh Tae Woo @ep





L'expresident sud-coreà Roh Tae Woo , que va passar de col·laborar en el cop del 1979 a ser primer cap d'Estat del país asiàtic després de la fi de la dictadura militar, ha mort aquest dimarts als 88 anys, segons ha informat el seu equip, després de que l'antic mandatari fos hospitalitzat

recentment per un deteriorament al seu estat de salut.





Roh, antic general de les Forces Armades, va contribuir al cop militar perpetrat en 1979 , amb el qual Chun Doo Hwan va ascendir el poder després del buit creat per la mort del llavors president, Park Chung Hee. No obstant això, gairebé una dècada després, el 1988, es va convertir en el primer mandatari a ser elegit per vot directe, inici del que fet i fet seria la democratització definitiva de Corea del Sud.





Va romandre en el càrrec fins al 1993 i, durant el temps en què va estar al poder, va advocar per governar per al ciutadà corrent, una premissa que recorda aquest dimecres l'agència oficial de notícies Yonhap. A Roh se li atribueixen també noves aliances amb potències regionals i, amb ell com a president, les dues Corees van entrar a l'ONU.





No obstant això, l'ombra del cop del 1979 el va perseguir fins ja entrada la dècada dels noranta. El 1996, tant ell com Chun, amb qui havia compartit classe a l'acadèmia militar van ser condemnats per la seva implicació tant en el motí com en la repressió de les mobilitzacions del 1980 en favor de la democràcia.





La Justícia sud-coreana va condemnar Roh a 17 anys de presó, encara que només un any després de la fi del judici, el 1997, va rebre un primer indult de mà del Govern de Kim Young Sam. El 2013, l'Estat li va perdonar totes les multes, que van pujar a la sentència inicial a 260 milions de wons (uns 192 milions d'euros al canvi actual).