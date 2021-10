Mor una dona de 26 anys després de practicar-li un exorcisme

Unsplash





Tres homes, inclòs un líder religiós beduí i un metge d'un centre mèdic al sud d' Israel , van ser arrestats diumenge a la nit en relació amb la mort d'una dona de 26 anys durant un exorcisme , van informar mitjans hebreus.





La dona en qüestió va ser portada davant del líder religiós, que viu a Tel Sheva i és conegut per practicar la bruixeria per allunyar el dimoni. No obstant això, durant l'exorcisme, la dona es va esfondrar i va morir , suposadament a causa de les accions del líder religiós, segons els informes.





La naturalesa exacta del ritual continua sense estar clara, igual que la identitat del líder religiós, però es creu que té connexions amb el terrorisme.





El metge va ser arrestat per suposadament intentar interferir amb la investigació i el cos de la víctima ha estat traslladat a l'Institut Abu Kabir de Medicina Forense.





També se sospita que el marit de la víctima va estar involucrat, però ell manté la seva innocència.





"El meu client no sap què va passar a part que va posar la seva dona en tractament per salvar-li la vida, però malauradament, ella va sortir sense vida", va dir el seu advocat, Moti Yosef, en un comunicat, segons N12.





Aquesta no és la primera vegada que sorgeix una controvèrsia d'un ritual d'exorcisme al sud. A l'abril, un destacat líder religiós beduí de Rahat va ser arrestat sota sospita d'haver comès delictes sexuals amb una dona que hi va anar per rebre un exorcisme.