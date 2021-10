Una dieta rica en polifenols millora l'intestí permeable a la gent gran

@EP





El grup de Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional dels Aliments, de la Universitat de Barcelona i pertanyents al CIBER de Fragilitat i Envelliment (CIBERFES) han detectat que, en adults grans, l'edat avançada, la permeabilitat i les alteracions de la microbiota condicionen l'absorció i metabolisme de components dietaris, podent limitar els efectes saludables d'una dieta rica en polifenols.





L'augment de la permeabilitat intestinal està associat a l'envelliment, a al·lèrgies alimentàries o intoleràncies i a dietes no saludables, entre altres aspectes, i es reflecteix en una disminució de la integritat de la barrera de l'intestí, permetent el pas de substàncies potencialment tòxiques a la sang.





Aquest estudi europeu, que ha estat liderat per Cristina Andrés Lacueva dins la Joing Programming Initiative Healthy Diet for Healthy Life, ha estat publicat a 'Clinical Nutrition' i s'ha realitzat en adults majors de 60 anys que vivien en residència de la tercera edat amb una dieta rica en polifenols durant 8 setmanes.





S'ha demostrat que incloure en l'alimentació fins a 3 porcions diàries de poma, cacau o xocolata negra, te verd, nabius, taronges o suc de magrana va millorar la permeabilitat intestinal (dolència relacionada amb el desenvolupament de malalties cròniques com diabetis, malaltia cardiovascular i fins i tot Alzheimer) en produir canvis específics a la seva microbiota intestinal.





"Hem estudiat la relació existent entre el metabolisme dels components de la dieta, la microbiota i la permeabilitat intestinal, analitzant els canvis que produeix una alimentació rica en polifenols a la microbiota de les persones participants a la nostra feina, amb la consegüent millora de la seva barrera intestinal", expliquen els autors del treball, Gregorio Perón i Tomás Meroño.





Per això, els investigadors van analitzar mostres plasmàtiques i fecals i van observar que aquesta dieta va augmentar els metabòlits sèrics relacionats amb el consum de polifenols. "Per exemple, la teobromina i les metilxantines, derivades del cacau i el te verd, es relacionen positivament amb bacteris productors de butirat, un àcid gras de la flora intestinal, i inversament amb la zonulina, una proteïna que està relacionada amb la permeabilitat" , indiquen.





Per la seva banda, la cap de grup del CIBERFES a la UB, Cristina Andrés-Lacueva, considera que “l'estudi de les relacions entre la permeabilitat intestinal, la composició de la microbiota i el metabolisme dels alimentàries ha de ser la base per establir dietes personalitzades per a cada etapa de la vida, sobretot en gent gran”.





ALIMENTACIÓ I MODE DE VIDA, CLAUS PER A UN ENVELLIMENT SALUDABLE





Per tant, entre les estratègies per prevenir l'intestí permeable associat a l'envelliment o malalties cròniques, els canvis en l'estil de vida i l'alimentació són claus. "Un consum més gran de fruites, verdures i aliments com els que descrivim en aquest treball proporcionen fibra i polifenols que podrien ajudar a contrarestar el deteriorament de la permeabilitat per causa de l'edat avançada", indica l'última signant de l'estudi.





Aquest treball ha estat finançat per les Accions de Programació Conjunta internacional PCIN-2015-238, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat (MINECO) mitjançant la Joint Programming Initiative A Healthy Diet for Healthy Life (JPI HDHL). En col·laboració amb la Universitat de Milà (Itàlia), el Quadram Institute (Regne Unit) i la Universitat de Perusa (Itàlia).