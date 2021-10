El 83,2% dels pacients Covid-19 presentaven risc de desnutrició a l'abandonar l'hospital

El 83,2% dels pacients COVID-19 que rebien l'alta hospitalària presentaven criteris de risc de desnutrició i una pèrdua de pes del 16%, segons ha revelat l'estudi 'Nutricovid', impulsat pel Grup de Treball de Nutrició de la Societat d'Endocrinologia, Nutrició i Diabetis de la Comunitat de Madrid (SENDIMAD), amb el suport de Nutricia (Danone).





Pacient a la UCI @EP





Aquest estudi ha comptat amb la participació de 16 hospitals públics de la Comunitat de Madrid. L'informe ha determinat l'alt impacte de la infecció per SARS CoV2 a l'estat nutricional, funcional i en la qualitat de vida dels pacients greus que van estar a Unitats de Cures Intensives (UCI).





La investigació ha analitzat 199 pacients ingressats a la primera onada de la pandèmia (1 de març-30 de juny de 2020) en un estudi observacional ambispectiu que ha fet un seguiment d'un any després de l'alta hospitalària, amb visites a tots tres, sis i dotze mesos. El perfil majoritari del pacient ha estat home (70,4%) amb una edat mitjana de 60,7 anys, amb un període d'hospitalització de 53 dies i una estada a l'UCI de 23,5 dies.





Així doncs, l'estudi recull que els pacients van anar a l'hospital amb un pes de 89,1 quilos i quan van abandonar el centre hospitalari pesaven de mitjana 74,1, per la qual cosa van perdre 14,9 quilos durant la seva estada , és a dir, una pèrdua de pes del 16,4%.





En aquest sentit, la metgessa adjunt de la Unitat de Nutrició de l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón de Madrid, Cristina de la Corda, ha assenyalat que el 58% dels pacients eren obesos a la seva entrada a l'hospital però a la sortida només el 22 per cent ho continuaven sent.





En relació amb el risc de desnutrició i sarcopènia, la doctora ha destacat que el 83,2% tenien un risc de desnutrició mentre que a la visita del mes tercer, només estaven en risc nutricional un 16 cent i als sis mesos el cinc per cent. Pel que fa a la recuperació de la massa muscular (risc de sarcopènia), a l'alta un 87 per cent tenia risc de sarcopènia però als tres mesos una mica menys de la meitat continuaven amb aquest factor (34%) i als sis mesos encara quedaven el 12 ,7 per cent.





Així mateix, el virus va afectar en aquests pacients la seva total independència, ja que, després d'abandonar l'hospital, el 81% presentaven una dependència moderada-greu per a les activitats de la vida diària. Més endavant, als tres mesos, encara el 37% continuava sent dependent i als sis mesos el 18%.





"Això implica que els pacients tenen serioses dificultats per mantenir de forma autònoma la seva autocura (lavabo personal, vestir-se o desvestir-se, alimentar-se), de vegades mastegar i empassar, i molt sovint, es veuen afectats en els seus desplaçaments, com caminar, pujar i baixar escales", ha comentat la cap del Servei d´Endocrinologia i Nutrició de l´Hospital Universitari Príncep d´Astúries d´Alcalá de Henares (Madrid), Julia Álvarez.





Altres de les seqüeles que s'han observat en els pacients són: deteriorament de la mobilitat (72%), dolor o malestar (63,5%), problemes per dur a terme activitats quotidianes (77%), per autocuidar-lo (52, 2%) i depressió i ansietat (42,1%).





"Són moltes les persones que viuen actualment amb seqüeles i símptomes persistents després d'haver patit un quadre agut de COVID-19 i haver estat ingressats a l'UCI. Hem de poder donar-los suport mèdic i seguiment, així com continuar dedicant recursos a investigar i disposar d'informació per definir millor quina és la seva evolució a més llarg termini i quins tractaments poden ser útils per mitigar aquestes seqüeles i afavorir-ne la recuperació", ha assegurat el director mèdic de Danone Specialized Nutrition, Gonzalo Zárate.