Ed Sheeran confirma que té Covid-19 i cancel·la tots els seus compromisos

El cantant Ed Sheeran ha anunciat que ha donat positiu en Covid-19 . L'anunci s'ha produït una setmana abans que el nou àlbum surti a la venda.





"Un apunt ràpid per dir-los que malauradament he donat positiu al Covid i que, per això, em poso en aïllament", ha publicat al seu compte d'Instagram el compositor i intèrpret de l'èxit mundial 'Shape of You' (2017).





"Així que no podré complir els meus compromisos en persona, de moment, i faré totes les entrevistes que pugui i actuacions previstes des de casa", ha dit l'intèrpret de 30 anys.





El proper àlbum, '=', sortirà a la venda el divendres 29 d'octubre, per la qual cosa el músic tenia diverses actuacions i entrevistes programades.