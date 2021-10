Iran torna a enriquir urani i augmenta el temor que produeixi bombes nuclears

Ali Khamenei, el líder suprem de l'Iran @ep







L' Agència Internacional d'Energia Atòmica (AIEA) informa que l'Iran ha injectat un 20% d' urani en una centrífuga de sisena generació i planeja estendre el procés a altres centrífugues mitjanes o petites.





Reuters informa citant l'informe de l'AIEA que assegura que la injecció d'urani enriquit al 20% s'ha realitzat temporalment i l'objectiu és augmentar-ne la puresa al 60%, però Teheran no té la intenció de recol·lectar el producte produït.

















Una puresa més gran en l'urani enriquit significa que és més probable que s'utilitzi en la producció d'armes nuclears.





L'agència diu al seu informe que l'Iran realitza més del 20% i el 60% d'enriquiment a les instal·lacions de Natanz, però no manté el producte en noves operacions. Per tant, les existències d'urani enriquit de l'Iran encara no han arribat al nivell d'armes. La instal·lació de Nazanz ha estat repetidament "sabotejada" i explotada.





Segons Reuters, aquesta mesura es fa principalment per augmentar el coneixement i l'enriquiment nuclear de l'Iran. Un procés irreversible i que preocupa Occident.





Iran ha violat fins ara diversos compromisos nuclears i ha restringit l'accés als inspectors de l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica. Alhora, els funcionaris de Teheran diuen que persegueixen objectius pacífics als seus programes nuclears i busquen unir-se al Consell de Seguretat de l'ONU.





Rafael Grossi, director general de l'Agència Internacional d'Energia Atòmica, havia declarat anteriorment que la supervisió de l'AIEA del programa nuclear de l'Iran ja no era impecable i que volia reunir-se amb el ministre de Relacions Exteriors iranià, Hossein Amir-Abdollahian , com més aviat millor .





La reunió encara no ha estat programada, però l'adjunt d'Amir Abdullahian, Bagheri Kani, es reunirà a Brussel·les dimecres amb Enrique Mora, coordinador de les converses de reactivació de Barjam.





Tot i això, el destí de la represa de les converses no és clar i l'accés de l'AIEA a les instal·lacions nuclears de l'Iran continua sent limitat.