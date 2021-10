VÍDEO: Una casa rodant i autosuficient ha viatjat des dels Països Baixos a Espanya

Una camioneta camper que funciona només amb energia solar ha viatjat dels Països Baixos a Espanya . Amb un disseny espectacular, es tracta del més semblant a una casa rodant que s'ha construït fins ara. I a més, és totalment independent energèticament.





Aquest particular habitatge va ser dissenyat per un estudiants holandesos que han viatjat per Europa per provar-lo. Van sortir de la seva universitat, a Eindhoven, i van viatjar fins a la costa espanyola.





Aquí podeu veure la seva experiència: