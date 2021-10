Policia Nacional fixa Catalunya com a "prioritat" després d'incorporar 320 agents més

El director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo , ha defensat que Catalunya és una "prioritat" a l'afany de "treballar per la convivència", esmentant que compta ara amb 320 agents més en aquesta comunitat autònoma que el 2017 i que s'han iniciat les obres de rehabilitació a la Prefectura Superior a la Via Laietana de Barcelona, un edifici que ERC vol convertir en un museu per a la memòria dels torturats durant el franquisme.





Francisco Pardo @ep





Francisco Pardo ha sostingut que les dades anteriors "posen bé a les clares les prioritats del Govern", responent als dubtes plantejats pels grups parlamentaris en la compareixença d'alts càrrecs davant la Comissió d'Interior per explicar els Pressupostos Generals de l'Estat del 2020.







Segons el director general, el 2021 i el 2022 els pressupostos han crescut "més que en tota la dècada anterior" . "En dos anys ha crescut en 772,7 milions", ha assenyalat el màxim responsable de la Policia Nacional, subratllant que l'increment és del 25%, fins a assolir una xifra superior als 3.700 milions.





En el repàs del material policial, el director general ha assenyalat que està previst comprar 5.800 armilles de protecció per any, fins a 23.000 en total quan es completi el pla d'adquisició. També ha donat xifres com ara que es renovarà el 30% de la flota d'helicòpters.





Sobre les pistoles elèctriques tipus Tàser, ha indicat que ara s'està en un "procés molt rigorós de selecció del personal" que utilitzarà aquest material en la seva "activitat diària", disposant ja de 600 armes d'aquesta tipologia i en queda pendent 400 més.





Francisco Pardo ha defensat l'Acord d'Equiparació Salarial, preguntant als grups si coneixen algun altre col·lectiu de l'administració que hagi millorat el sou en una mitjana superior al 20%.